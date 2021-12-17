Дочь Михаила Задорнова вышла замуж на Мальте и ждет ребенка

Известно, что у нее есть возлюбленный Али Тартузи, с которым она познакомилась на Мальте. Теперь 31-летняя наследница Задорнова намекнула в соцсетях на перемены в личной жизни. Девушка сообщила, что вышла замуж и ждет ребенка:

"Судьба спросила - Мужа, надо? Девичья честь бывает хрупкой... Прошел лишь год - они женаты... И ждут их первенца, что в юбке".

Расшифровывать свое новое стихотворение Елена не стала, подписчики поняли намек и принялись поздравлять будущую маму.

Дочь Задорнова - художница и поэтесса. В Instagram Елена часто делится стихами собственного сочинения.

Напомним, писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием. Он старался скрывать от поклонников свою болезнь.