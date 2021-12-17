Кальций и витамин D: их содержание в продуктах и необходимые организму дозы

Кальций является одним из важнейших минералов, необходимых для нормального функционирования организма человека, но для того, чтобы он мог использоваться или усваиваться в организме, одновременно нужно принимать и витамин D3. Этот витамин обеспечивает усвоение 80-90% принятого кальция. Витамин D, который мы получаем от солнца и с пищей, изначально находится в неактивной форме, но под действием паратироидного гормона он активируется в почках и печени. "Кальций и витамин D3 вступают в организме во взаимодействии. При снижении уровня кальция в организме, повышается уровень паратироидного гормона, активирующего витамин D, и таким образом повышается усвоение кальция. При достаточном уровне витамина D кальций будет поступать в организм в достаточном количестве. В свою очередь, при дефиците витамина D кальций, который обычно мы принимаем в достаточном количестве с пищей, не будет усваиваться организмом", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.