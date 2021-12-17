Кальций и витамин D: их содержание в продуктах и необходимые организму дозы

Необходимая доза кальция в организме
В организме взрослого человека в среднем содержится от одного до двух килограммов кальция. 99% кальция в виде фосфатных солей находятся в скелете, в свою очередь 1% находится в крови, мышцах и межклеточной жидкости. Кальций обеспечивает здоровье костей, зубов, волос, ногтей и кожи лица. Он играет важную роль в обмене клеток и внеклеточной жидкости, в свертывании крови и поддержании регулярного сердцебиения, а также в регулировании действия гормонов. Ионы кальция также необходимы для передачи нервных импульсов. Этот минерал необходим как растущему ребенку, так и взрослому, и пожилому человеку.
Согласно данным клинических рекомендаций по остеопорозу, суточная доза кальция, необходимая взрослому человеку, составляет 1000 мг. Необходимая суточная доза кальция варьирует в разных возрастных группах:
- 1-3 года - 700 мг;
- 4-8 лет - 1000 мг;
- 9-18 лет - 1300 мг;
- 18-50 лет - 1000 мг;
- для беременных - 1300 мг;
- для людей старше 50 лет - 1200 мг;
- для людей старше 70 лет - 1300 мг.
Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле подчеркивает, что организм не может самостоятельно синтезировать кальций, поэтому важно пополнять запасы кальция, регулярно принимая его с пищей или пищевыми добавками. "В большинстве случаев обеспечить организм необходимым количеством кальция можно, соблюдая сбалансированную диету. Самым богатым источником кальция из продуктов питания являются молочные продукты: молоко, кефир, творог, йогурт и, в основном, сыр. Кальций также содержится в овсяных хлопьях, бобах, фундуке, миндале, семенах кунжута, зелени, брокколи, моркови, капусте, лососе и сардинах", - говорит М. Шукеле.
Количество кальция в продуктах:
- 100 г молока или кефира содержат примерно 120 мг кальция;
- 100 г йогурта - 160 мг;
- 100 г творога - 87 мг;
- 100 г миндаля - 160 мг;
- 100 г твердого сыра - 700 мг, мягкого сыра - 380 мг;
- 100 г укропа или петрушки - 240 мг;
- 100 г шпината - 120 мг;
- 100 г хлеба из муки грубого помола - 60 мг.
Если питание не обеспечивает необходимое количество кальция, организм получает его из костей, таким образом делая их более хрупкими. Чтобы этого не произошло, утраченный кальций необходимо ежедневно восстанавливать. Следует помнить, что способность организма усваивать кальций ограничена, поэтому после употребления содержащих кальций продуктов нецелесообразно принимать дополнительную таблетку кальция. Если необходимо, следует соблюдать интервал между приемом пищи и приемом пищевой добавки продолжительностью не менее одного часа.
Недостаток кальция в организме
"О недостатке кальция в организме свидетельствуют различные симптомы: частая ломка ногтей, ломкость волос, хрупкие зубы, частые переломы костей, боли в спине или суставах, нервозность, беспокойство, возбуждение, бессонница, судороги, сильные головные боли, нервные или мышечные подергивания, учащенное сердцебиение, а также повышенное кровяное давление. Если человек длительно наблюдает какой-либо из этих симптомов, ему следует обратиться к врачу и сдать анализ крови или мочи, чтобы определить уровень кальция в организме", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
В каких случаях в организме может иметь недостаточное количество кальция?