На Рождество может похолодать до -20. Но будет ли снег?

В ночь на субботу, 18 декабря, в центральной и восточной части страны немного похолодает, температура упадет до 0...- 3 градусов. В остальной части страны столбик термометра останется немного выше нуля. В субботу и воскресенье температура будет в пределах 1...7 градусов тепла.

Уже в понедельник утром ожидаются морозы от -1 градуса на морском побережье в Курземе до -7...- 9 на востоке страны. Далее станет еще холоднее, ожидается, что в период с 22 по 24 декабря температура воздуха ночью на востоке Латвии опустится ниже отметки в -20 градусов.