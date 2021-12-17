Смертельное ДТП на Вентспилсском шоссе: столкнулись грузовик и легковушка

На 62-м километре Вентспилсского шоссе в Земгале у грузовика Scania, возможно, лопнуло переднее колесо, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Volvo V50, водитель которого погиб на месте происшествия.

В четверг в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано семь пострадавших, четыре - в Земгале, три - в Видземе и по одному пострадавшему - в Латгале и Курземе. Шестеро пострадавших были пешеходами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 15 водителей, четыре из которых - в Курземе, по три - в Латгале, Земгале и Видземе и два - в Рижском районе, где также задержан водитель, употреблявший наркотики.

За превышение скорости оформлен 131 протокол: в Рижском районе оштрафованы 52 водителя, в Курземе - 26, в Видземе - 24, в Земгале - 19, в Латгале - 10. Семь водителей оштрафованы за агрессивное вождение.