Водитель не понимает, как начисляются штрафные пункты

"Первое нарушение было в мае. Тогда я свернул на перекрестке, где нельзя было. Там было ограничение по времени. Повернул, а там стояла полиция, остановили меня...Наложили штраф в размере 30 евро, а про штрафные пункты ничего не сказали", - рассказывает водитель.

Однако за неразрешенный маневр, совершенный на перекрестке улиц Мелнсила и Калнциема в Риге по забывчивости и поспешности, был наложен один штрафной пункт. Элвийс, рассказывая о разговоре с сотрудниками Дорожной полиции, подчеркивает, что сотрудник правоохранительных органов указал, что штрафного пункта не будет.

"Я сидел такой грустный. И сотрудник полиции сказал не волноваться, что штрафных очков за это нарушение нет.

Классно! Вовремя заплатил штраф, думал, проблем быть не должно. Я бы еще понял, если бы не оплатил вовремя штраф и получил бы по этой причине штрафной пункт. Но я заплатил вовремя", - говорит Элвийс.

По словам Юриса Янчевскиса, начальника Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции, сотрудник полиции не вправе объяснять порядок учета штрафных пунктов или их наличие:

"Вероятно, в этой ситуации есть человеческий фактор, либо из-за незнания, либо из-за ошибки взаимопонимания".

Хотя сотрудник полиции допустил ошибку, сказав про штрафные пункты, это не изменило характера нарушения. А затем, в конце осени, Элвийса снова остановили. На этот раз за превышение скорости вне населенного пункта.

"Был наложен штраф в размере 80 евро. И ничего не было сказано о штрафных пунктах. Я смотрю еще 2 штрафных пункта 2 декабря. Я не могу понять, как работает эта система", - сказал он.

Система штрафных пунктов находится в ведении Управления безопасности дорожного движения (CSDD). "Дорожная полиция вводит информацию о нарушении в систему Министерства внутренних дел, в то время как CSDD получает эту информацию, а затем система автоматически применяет штрафные пункты", - объясняет Юрис Тетерис, руководитель квалификационного отдела CSDD.

После четырех штрафных пунктов CSDD напоминает водителю об осторожности на дороге. После восьми штрафных пунктов водитель должен пройти специальные курсы подготовки. При 10 пунктах водители со стажем до двух лет лишаются водительских прав на один год.

Остальным при 12 пунктах обязательно надо повторно сдать экзамен по теории и вождению. Бывают случаи, когда водители дважды за 10 лет лишаются прав из-за штрафных пунктов. В этом случае водительские права полностью аннулируются. Для получения новых необходимо пройти полный курс обучения - теория и вождение в автошколе, а также сдать соответствующие экзамены в CSDD.

Последние статистические данные, имеющиеся в распоряжении CSDD, показывают, что из примерно 800 000 водителей в Латвии почти 2,500 достигли критического предела в 12 пунктов в течение года.