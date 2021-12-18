Пабрикс: латвийские войска - одни из лучших в НАТО

Он указал, что латвийские военные выделяются высокой квалификацией, хорошим обеспечением и индивидуальными способностями. Этот факт во время недавнего визита также оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В ходе речи министр также заявил, что Минобороны активно работает не только над охраной границ страны, но и помогает латвийской экономике.
"Мы стали развивать индустрию, развивать Латвию, помогать нашим предпринимателям, ученым, и все, что не могут сделать те, кто должны отвечать за эти отрасли, помогаем делать мы, ведь в конце концов, мы все в ответе за Латвию", - сказал Пабрикс.
Министр обороны указал, что Минобороны было готово сотрудничать с предпринимателями разных отраслей, которые хотят попробовать свои технологии и разработанные решения.
"Если это слышат предприниматели - пишите письма мне, присылайте свои предложения, свои инновации, мы все рассмотрим и увидим, что в корне этого всего, что подходит и с чем надо работать", - сказал Пабрикс.
Также среди важнейших задач следующего года министр назвал продолжение работы с гражданским обществом, развитие патриотизма, подготовку молодого поколения к различным кризисным ситуациям.