Сб, 18.12.2021
Один раз меня оставили с другом сестры. Проснулась с утра от того, что у меня между ног что-то непонятное и в следующий миг выливается белая, липкая, вонючая жидкость. Это был первый раз, когда я хотела умереть. Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
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Пабрикс: латвийские войска - одни из лучших в НАТО

Артис Пабрикс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Несмотря на небольшую численность по сравнению с более крупными странами НАТО, латвийским солдатам мало равных среди военнослужащих альянса. Это оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил 18 декабря на конгрессе объединения "Развитию/За!" министр обороны Артис Пабрикс. 

Он указал, что латвийские военные выделяются высокой квалификацией, хорошим обеспечением и индивидуальными способностями. Этот факт во время недавнего визита также оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе речи министр также заявил, что Минобороны активно работает не только над охраной границ страны, но и помогает латвийской экономике.

"Мы стали развивать индустрию, развивать Латвию, помогать нашим предпринимателям, ученым, и все, что не могут сделать те, кто должны отвечать за эти отрасли, помогаем делать мы, ведь в конце концов, мы все в ответе за Латвию", - сказал Пабрикс.

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Министр обороны указал, что Минобороны было готово сотрудничать с предпринимателями разных отраслей, которые хотят попробовать свои технологии и разработанные решения.

"Если это слышат предприниматели - пишите письма мне, присылайте свои предложения, свои инновации, мы все рассмотрим и увидим, что в корне этого всего, что подходит и с чем надо работать", - сказал Пабрикс.

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Также среди важнейших задач следующего года министр назвал продолжение работы с гражданским обществом, развитие патриотизма, подготовку молодого поколения к различным кризисным ситуациям.


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