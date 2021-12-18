Пабрикс: латвийские войска - одни из лучших в НАТО

"Мы стали развивать индустрию, развивать Латвию, помогать нашим предпринимателям, ученым, и все, что не могут сделать те, кто должны отвечать за эти отрасли, помогаем делать мы, ведь в конце концов, мы все в ответе за Латвию", - сказал Пабрикс.