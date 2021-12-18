Немецкие власти начали расследование в отношении телеканала RT

Директор регулятора СМИ Берлина-Бранденбурга Эва Флекен отметила, что новый формат канала RT, который доступен на нескольких платформах, несомненно является вещанием.

Канал не пытался получить лицензию, а регулятор СМИ не давал такого разрешения. "Поэтому мы начали официальную процедуру. Телекомпания до конца года обязана предоставить комментарий по этой ситуации", - сказала Флекен.

В результате процесса канал может быть запрещен, со штрафом до 500 000 евро.

С четверга, 16 декабря, на берлинском портале RT DE круглосуточно ведутся стримы. Они также транслируются по спутниковой связи на 33 страны Европы, благодаря лицензии в Сербии, где правительство настроено пророссийски.

Некоторые комментаторы считают вещание через Сербию попыткой обойти закон, чтобы выйти на немецкую аудиторию. RT DE отрицает подобные обвинения и ссылается на Европейскую конвенцию, которая позволяет вещать на территории Германии, используя сербскую лицензию.

Регулятор СМИ указал, что вещание организует RT DE Productions GmbH, которая находится в Берлине, а значит - под юрисдикцией Германии.

В четверг YouTube через несколько часов после запуска заблокировал новый канал RT на немецком языке, который является частью нового формата.

YouTube указал, что деятельность RT DE на платформе была приостановлена в сентября за нарушение условий предоставления услуг. В случае приостановки деятельности, владелец канала не может использовать или создавать другие каналы на YouTube. Поэтому новый канал был безвозвратно удален, так как это являлось попыткой нарушить правила.