Немецкие власти начали расследование в отношении телеканала RT
Немецкий регулятор СМИ начал процедуру против телеканала RT за передачи на немецком языке при отсутствии лицензии на вещание на территории Германии.
Немецкий регулятор СМИ начал процедуру против телеканала RT за передачи на немецком языке при отсутствии лицензии на вещание на территории Германии.
Директор регулятора СМИ Берлина-Бранденбурга Эва Флекен отметила, что новый формат канала RT, который доступен на нескольких платформах, несомненно является вещанием.
Канал не пытался получить лицензию, а регулятор СМИ не давал такого разрешения. "Поэтому мы начали официальную процедуру. Телекомпания до конца года обязана предоставить комментарий по этой ситуации", - сказала Флекен.
В результате процесса канал может быть запрещен, со штрафом до 500 000 евро.
С четверга, 16 декабря, на берлинском портале RT DE круглосуточно ведутся стримы. Они также транслируются по спутниковой связи на 33 страны Европы, благодаря лицензии в Сербии, где правительство настроено пророссийски.
Некоторые комментаторы считают вещание через Сербию попыткой обойти закон, чтобы выйти на немецкую аудиторию. RT DE отрицает подобные обвинения и ссылается на Европейскую конвенцию, которая позволяет вещать на территории Германии, используя сербскую лицензию.
Регулятор СМИ указал, что вещание организует RT DE Productions GmbH, которая находится в Берлине, а значит - под юрисдикцией Германии.
В четверг YouTube через несколько часов после запуска заблокировал новый канал RT на немецком языке, который является частью нового формата.
YouTube указал, что деятельность RT DE на платформе была приостановлена в сентября за нарушение условий предоставления услуг. В случае приостановки деятельности, владелец канала не может использовать или создавать другие каналы на YouTube. Поэтому новый канал был безвозвратно удален, так как это являлось попыткой нарушить правила.
YouTube сообщил, что RT DE был проинформирован, что нарушил политику в борьбе против дезинформации в связи с пандемией коронавируса.