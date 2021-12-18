Центр госязыка напоминает, что к экспресс-тестам должна прилагаться инструкция на латышском

Оценив публично доступную информацию, VVC пояснил, что лаборатории, которые предоставляют образовательным учреждениям экспресс-тесты на Covid-19 , должны обеспечить инструкции по использованию тестов на государственном языке. В дальнейшем образовательное учреждение информирует взрослых и их родителей (законных представителей), рассылая информацию в электронном виде.

В случае, если информация от образовательного учреждения не получена, VVC советует обращаться с просьбой обеспечить инструкцию на госязыке. Также, если что-то неясно, VVC советует ознакомится с домашними страницами лабораторий - там размещены видеоуроки и инструкции по использованию экспресс-тестов на государственном языке.