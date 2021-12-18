Сб, 18.12.2021
Один раз меня оставили с другом сестры. Проснулась с утра от того, что у меня между ног что-то непонятное и в следующий миг выливается белая, липкая, вонючая жидкость. Это был первый раз, когда я хотела умереть. Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
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Центр госязыка напоминает, что к экспресс-тестам должна прилагаться инструкция на латышском

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Центр госязыка (VVC) в последнее время заметил, что многие родители школьников недовольны тем, что в школах выдаются экспресс-тесты на Covid-19, к которым не прилагается инструкция на латышском, сообщил VVC агентству LETA.

Оценив публично доступную информацию, VVC пояснил, что лаборатории, которые предоставляют образовательным учреждениям экспресс-тесты на Covid-19, должны обеспечить инструкции по использованию тестов на государственном языке. В дальнейшем образовательное учреждение информирует взрослых и их родителей (законных представителей), рассылая информацию в электронном виде.

В случае, если информация от образовательного учреждения не получена, VVC советует обращаться с просьбой обеспечить инструкцию на госязыке. Также, если что-то неясно, VVC советует ознакомится с домашними страницами лабораторий - там размещены видеоуроки и инструкции по использованию экспресс-тестов на государственном языке.


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