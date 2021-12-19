"С сексом у вас все в порядке": Милохин и Медведева показали страсть на льду

В жюри были: Алла Сигалова, Роман Костомаров, Наталья Бестемьянова, Максим Траньков и Татьяна Тарасова. Судьи поставили Дане и Жене высшие баллы за артистизм и технику.

Ведущий программы Алексей Ягудин был под впечатлением от номера Милохина и Медведевой. Спортсмен отнес его в категорию "18+".

Татьяна Тарасова c улыбкой сказала: "Какая прелесть. Я в восторге, практически в невменяемом состоянии". "С сексом у вас все в порядке!" - заметила хореограф Алла Сигалова. Наталья Бестемьянова подчеркнула жизнь, сексуальность, женственность Жени.

В комментарии Алине Загитовой Милохин признался, что они с Женей просто стеснялись репетировать этот номер: "Мы тренировались, только когда мама Жени уходила. Она сейчас увидела постановку. Я думаю, мне хана". Но он доволен, что у них было время, чтобы подготовить этот номер и они это сделали.

Выступление Жени и Дани породило новую волну слухов об отношениях между партнерами на льду. Напомним, ранее в Сеть попало видео со съемок финального эпизода шоу. В конце номера Медведева подъехала к Милохину и тот сначала нежно обнял, а затем и поцеловал партнершу. Поцелуй был, что называется, совсем не детским.