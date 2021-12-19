Вс, 19.12.2021
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Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента

"Столбики работают": вице-мэр о велодорожках и парковках Park&Ride в Риге
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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Оглядываясь на события сегодня, становится ясно, что спешить с прокладкой велополос на ул. Чака не надо было, заявил в интервью агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

"Улица Чака была экспериментом. Глядя сегодняшними глазами, я признаю, что не нужно было спешить", - сказал Кирсис.

Он пояснил, что в тот момент только что завершились строительные работы, когда люди привыкли ездить по двум полосам - одной туда и одной обратно. Это был хороший момент, чтобы посмотреть, может ли эта улица оставаться такой же.

Однако выяснилось, что общественный транспорт запаздывает, и такое решение не может быть введено.

По словам Стакиса, людям нравятся постепенные изменения, а не так, чтобы проснуться в один прекрасный день и увидеть, что все перевернуто с ног на голову.

"Люди согласны, что использование транспорта должно быть более дружественным для окружающей среды, но это должно происходить постепенно", - сказал Кирсис.

Однако в целом он положительно оценивает сделанное за последний год, в том числе установку на улицах Риги многократно раскритикованных столбиков. По словам Кирсиса, столбики есть в городе уже с 2014 года.

"Мы видим в статистике, что они повышают безопасность нерегулируемых пешеходных переходов. Там, где в прошлом были жертвы и даже смертельные случаи, эти статистические данные улучшились. Безопасность превыше всего, и столбики работают", - подчеркнул политик.

Он еще раз признал, что были ошибки на местах, где столбики были установлены не очень продуманно, например, на улицах Тербатас, Алтоновас, Ояра Вациеша и Дунтес, но это лишь малая часть.

"Я помню, что при прошлом созыве думы было 40 уголовных дел и каждую неделю был скандал. Если скандал о столбиках - единственный, то, наверное, все движется в правильном направлении", - добавил Кирсис.

Его приоритетная задача - улучшить движение общественного транспорта, ведь только общественный транспорт может значительно сократить количество машин на улицах. Кроме того, необходимо учитывать климатический пояс, в котором находится Латвия.

"Какие бы у нас ни были велоактивисты, зимой на велосипедах ездят только самые стойкие. На общественном транспорте можно ездить круглый год", - сказал, добавив, что международные эксперты рекомендуют в приоритетном порядке улучшить общественный транспорт.

Кирсис: автостоянок Park&Ride в Риге быть не должно

Автостоянки Park&Ride, где люди паркуют автомашины, чтобы затем пересесть в общественный транспорт, должны располагаться не в Риге, а на ее границах, сказал в интервью агентству LETA отвечающий за транспортную инфраструктуру столицы вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Он объяснил, что есть разные пункты мобильности, от Центрального железнодорожного вокзала, который имеет региональное и национальное значение, до обычных остановок, где можно пересесть в другое транспортное средство.

В отличие от Park&Ride, в пунктах мобильности можно пересесть с поезда на рижский общественный транспорт. По словам Кирсиса, проблема мобильности Риги на данный момент заключается в том, что существует хорошая сеть пассажирских поездов и хорошее покрытие сети маршрутов Rīgas satiksme. "Однако эти сети не пересекаются, и каждая живет своей жизнью", - добавил вице-мэр. Эти сети должны быть соединены между собой.

В качестве примера он привел железнодорожную станцию в Шкиротаве, к которой подведены трамвайные пути. Это дает пассажиру возможность пересесть с поезда на трамвай и отправиться в пункт назначения в Риге.

В качестве другого примера он упомянул станцию в Саркандаугаве, к которой планируется организовать троллейбусное движение, увеличив возможности для пассажиров.

После соединения этих транспортных сетей привлекательность общественного транспорта повысится, и можно будет надеяться, что жители Рижского региона предпочтут добираться до Риги не на машине, а на поезде, чтобы в Риге пересесть на общественный транспорт.

Говоря о Park&Ride, Кирсис подчеркнул, что они необязательно должны быть в Риге. "Чтобы сесть на трамвай, необязательно ехать в Ригу до Alfa. На машине можно добраться до станций Гаркалне, Балтэзерс, где есть стоянка, сесть на поезд и на нем уехать в центр Риги или в другое место", - сказал заместитель председателя Рижской думы.

Считая целесообразным строительство подобных парковок за пределами Риги, Рижская дума не может решить этот вопрос. На следующий плановый период Министерство сообщения запланировало на создание таких парковок 60 или 70 миллионов евро. Стакис надеется, что большая часть этих денег будет использована на создание Park&Ride.

Рижская дума планирует создание парковок Park&Ride еще с 2006 года.


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