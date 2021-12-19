De Facto: Инспекция здравоохранения уничтожила дело о домогательствах

Latvijas Radio и Re:Baltica в подкасте Dokumentārijs рассказали, что инспекция несколько раз проверяла деятельность иммунолога, но незаконных действий не констатировала. В одном случае инспекция, реагируя на жалобу пациентки Никифоренко, "отказалась начать административный процесс, так как в ходе экспертизы медицинской документации не было констатировано, что врач Никифоренко при осмотре пациентки применял такие методы, которые бы напоминали реализацию сексуального влечения".

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс дал Инспекции здравоохранения задачу оценить прошлые проверки и то, были ли жалобы рассмотрены соответствующим образом. Но это нельзя будет сделать, так как дела о проверке не сохранились, а многие сотрудники того времени уже не работают в инспекции.

Руководитель Инспекции здравоохранения Анита Слокенберга сказала LTV, что "этому делу 10 лет, а согласно правилам Кабмина его нужно хранить 10 лет, поэтому оно было уничтожено".

De Facto выяснила, что после новостей в СМИ Инспекция здравоохранения 17 декабря провела еще одну проверку на месте работы Никифоренко, в лаборатории Biocon. В ее ходе были проверены карточки пациентов. Также журналисты De Facto поговорили с руководителем лаборатории и членом правления Biocon.

"Врач работает с сентября 2021 года, хорошие отзывы от руководства. Карточки заполнены. Анализы сам не проводит. В ближайшие рабочие дни будут известны результаты проверки", - сообщила LTV Слокенберга.

Формально проверка не завершена, и отчет работники напишут на следующей неделе. Но ясно, что, если у инспекции не будет заявлений пациенток Никифоренко, инспекция ограничится проверкой документов.

"Он действительно востребован и жалоб не было. В карточках отмечены обследования, а мужчины или женщины идут в лабораторию. Сам он ничего не делает", - в разговоре с De Facto отметила руководитель Инспекции здравоохранения.