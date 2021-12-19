Германия: Россия не может указывать НАТО

"Мы должны разрешить эту напряженную ситуацию, в которой мы находимся, и с помощью дипломатии, и с помощью возможных мероприятий по сдерживанию", - сказала министр журналистам.

"Мы должны говорить друг с другом, и это означает дискуссию по поводу предложений, которые выдвинула Россия. Это правильно и важно", - сказала Ламбрехт на военной базе в Рукле.

"Но не может быть так, что Россия указывает партнерам из НАТО, как им себя позиционировать", - подчеркнула министр.

Посещение Литвы - первый визит Ламбрехт после того, как она стала министром обороны.

"В такой ситуации требования России, которые ослабляют безопасность нашей страны, просто невыполнимы. Я считаю, их нужно отклонить", - сказала министр журналистам.

Галерея: визит министра Ламбрехт на военную базу в Рукле

После размещения около 100 000 солдат около границы с Украиной, в пятницу, 17 декабря, Россия высказала свои предложения о том, как ограничить роль США и НАТО в Восточной Европе и постсоветских странах.

Запад грозит России новыми санкциями, в случае, если ее войска снова вторгнуться в Украину.

Еще до визита Ламбрехт сказала, что в новом пакете санкций, который может быть введен, если Россия начнет наступление на Украину, должны быть включены санкции против приближенных Владимира Путина.

"Те, кто в ответе за агрессию, должны чувствовать последствия лично, например, они больше не смогут отправиться в Париж на Елисейские поля за покупками", - в интервью газете Bild am Sonntag сказала министр.