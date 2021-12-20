На Красной площади задержали бывшего полицейского с плакатом в поддержку Навального

Как сообщает издание ОВД-Инфо (в России оно признано СМИ, выполняющим функции "иностранного агента") со ссылкой на слова самого задержанного, отставного майора Олега Кашинцева, он стоял на Красной площади в одиночном пикете.

Кашинцев держал плакат с надписью на русском языке "Свободу Навальному!" и - на английском - "Путин - убийца!".

Как рассказывало ранее издание "7х7", Олег Кашинцев - из города Рыбинск Ярославской области, он 18 лет прослужил в полиции, но в 2019 году ушел в отставку по выслуге лет, сочтя, что не может дальше служить, не поступаясь своими принципами и политическими взглядами.

Кашинцев неоднократно участвовал в протестных акциях российской оппозиции. Он также рассказывал телеканалу "Дождь" (признано властями России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), что принимал участие в демонстрациях втайне от руководства даже в то время, когда он еще не уволился из полиции.

"Я полагаю, что в последнее время сотрудники полиции все чаще и чаще начинают заниматься политическим сыском, даже у нас, в маленьком городе", - говорил Кашинцев в интервью "7х7".