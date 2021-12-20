ReTV: Латвия готовится к четвертой вакцине

"Самое неприятное, что появились первые случаи, у которых нет связи с путешествиями, и мы не можем установить связь с моментом ввоза. Таким образом - это перешло в местную трансмиссию, в местное распространение.

И в тех странах, где это произошло быстрее, видно, что распространение омикрон-штамма происходит ужасающе быстро. Это экспоненциальный рост, геометрическая прогрессия. В Дании, например, сейчас бьются все рекорды.

Самое неясное сейчас - это то, насколько быстро он разовьется в Латвии, так как в том, что омикрон быстро распространится в Латвии, нет никаких сомнений. И второе - что не известно, какими именно будут последствия. То, что будет обширное заражение, - это ожидается. То, что мы не знаем - каким будет эффект на больницы, например, насколько тяжелым будет ход заболевания, насколько большая часть заболевших будет госпитализирована", - указал Павлютс.

Так как возможно обширное заражение, Латвия уже сейчас готовится к четвертой вакцине или второй бустерной дозе, и заказаны три миллиона вакцин.

"Первые данные свидетельствуют, что там, где люди получили бустерную дозу ранее осенью, уже сейчас есть приметы того, что эффект бустерной вакцинации, конечно, со временем иссякает.

Это в принципе означает, что, если пандемия не закончится в середине будущего года, допустим, во второй половине, то это наводит на мысль, что бустерную вакцинацию придется повторить. Не зря мы бустерную вакцинацию, которая происходит сейчас, называем первой бустерной вакцинацией.

Может случиться так, что будет вторая. То, что мы сейчас готовимся делать - мы планируем ресурсы. Мы предусматриваем, что в будущем году может потребоваться до трех миллионов эпизодов бустерной вакцинации. У нас соответственно заказано и большое число вакцин от различных производителей, чтобы обеспечить ее, если это потребуется... Мы заказали очень много мРНК вакцин: как Comirnaty от Pfizer/Biontech, так и Spikevax от Moderna.

У нас большой портфель. У нас, по-моему, на следующий год больше трех миллионов мРНК вакцин, не считая AstraZeneca и Janssen, которые скорее всего будут использованы для пожертвования и продажи другим странам, которым они больше необходимы".

Министерство здравоохранения надеется, что на следующем заседании правительства 21 декабря может быть принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, а в месте с этим и о значительных послаблениях для лиц с ковид-сертификатами.

"Мы можем сделать доступнее культурные мероприятия, увеличить количество участников, снизить требования по количеству квадратных метров в магазине, отказаться от ограничений рабочего времени в большей части сфер и так далее.

Таким образом - значительно идем навстречу, если ситуация стабильна".