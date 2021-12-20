Пн, 20.12.2021
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Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
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Обсудят военнослужащих. Левитс встретится с президентом Словакии

Эгил Левитс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая прибыла с визитом в Ригу, сообщили в канцелярии президента.

Встреча состоится в Рижском замке в 11:00.

Планируется, что президенты обсудят присутствие военнослужащих Словакии в Латвии, ситуацию с безопасностью в регионе и сотрудничество в рамках НАТО и Европейского союза.


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