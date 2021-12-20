Обсудят военнослужащих. Левитс встретится с президентом Словакии
Президент Латвии Эгил Левитс сегодня встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая прибыла с визитом в Ригу, сообщили в канцелярии президента.
Президент Латвии Эгил Левитс сегодня встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая прибыла с визитом в Ригу, сообщили в канцелярии президента.
Встреча состоится в Рижском замке в 11:00.
Планируется, что президенты обсудят присутствие военнослужащих Словакии в Латвии, ситуацию с безопасностью в регионе и сотрудничество в рамках НАТО и Европейского союза.