Пн, 20.12.2021
То, что делает Китай, является политическим шагом, цель которого более чем ясна - угрожать другим странам-членам ЕС Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента

Фото ⟩ Идеи для маникюра на Новый год

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Dev_Maryna

Как и в прошлые годы, главный тренд - блестки, золотая, серебристая или цветная фольга с металлическим эффектом, пишет Harper's Bazaar.

Кроме того, стильно будут смотреться и декоры со стразами, кристаллами и камнями, а также лаконичные рисунки и узоры с новогодней тематикой.

Для тех, кто любит минимализм, издание советует выбирать классические оттенки (например, красный или бордовый) или ультрамодные в этом сезоне зимние цвета: темно-синий, коричневый, золотой или изумрудно-зеленый.


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