Фото ⟩ Идеи для маникюра на Новый год
Как и в прошлые годы, главный тренд - блестки, золотая, серебристая или цветная фольга с металлическим эффектом, пишет Harper's Bazaar.
Как и в прошлые годы, главный тренд - блестки, золотая, серебристая или цветная фольга с металлическим эффектом, пишет Harper's Bazaar.
Кроме того, стильно будут смотреться и декоры со стразами, кристаллами и камнями, а также лаконичные рисунки и узоры с новогодней тематикой.
Для тех, кто любит минимализм, издание советует выбирать классические оттенки (например, красный или бордовый) или ультрамодные в этом сезоне зимние цвета: темно-синий, коричневый, золотой или изумрудно-зеленый.