Прокурор требует для Шкеле три года тюрьмы и взыскания 1,2 млн евро

На прошлой неделе суд перешел в стадию дебатов, допрос свидетелей был окончен. Первым на дебатах выступил Зелчс.

Он попросил признать Шкеле виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств и присудить ему три года тюрьмы, 75 тысяч евро денежного штрафа и конфискацию имущества без надзора Госслужбы пробации. Также прокурор попросил взыскать со Шкеле 1 266 355 евро, которые, по мнению прокурора, являются преступно полученными средствами.

Шлесерса просят признать виновным в мошенничестве и присудить ему штраф в 65 тысяч евро без конфискации имущества.

Виновными в мошенничестве прокурор также просит признать: бывшего председатель правления SIA Tet Юриса Гулбиса, бывшего госсекретаря Министерства транспорта Нила Фрейвалдcа, бывшего председателя правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Лауриса Дрипе, бывшего руководителя компании Hannu Digital Гинтара Кавациса, коммерческого директора Lattelecom Яниса Лигерса, руководителя коммерческого отдела Тома Абеле, руководителя отдела поддержки бизнеса Тома Мейситиса.

Им прокурор просит присудить штрафы в размере от 45 до 75 тысяч евро без конфискации имущества.

Судья Каспарс Вецозолс подтвердил Латвийскому телевидению, что уже в конце января может быть объявлен приговор.

Как сообщалось, дело связано с организованным в 2008 году Министерством транспорта конкурсом о введении цифрового телевидения. По версии прокурора, конкурс был специально организован так, чтобы в нем было не обойтись без компании Hannu Digital.

В результате предприятие получило финансовые средства компании Tet в размере нескольких миллионов евро, необоснованно увеличив стоимость этого проекта государственного масштаба.