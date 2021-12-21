Вт, 21.12.2021
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Видео ⟩ Таможня предотвратила нарушение санкций ЕС против Беларуси

Раймондс Зукулс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийские таможенники открыли нарушение санкций Евросоюза против Беларуси, предотвратив незаконную попытку ввоза 300 тонн нефтяных продуктов на территорию Латвии, сообщает TV3 Ziņas.

ЕС уже ввело несколько серий санкций против Беларуси. В том числе, в июле в списки запрещенных продуктов попали продукты из нефти. Таможенники СГД с момента вступления санкций в силу усиленно контролируют поток товаров из этой страны в Латвию.

"Мы запретили ввозить в Латвию 383 тонны нефтяных продуктов из Беларуси

Фактически, мы констатировали нарушение санкций.

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В этом случае нам не предоставили информацию о договоре, что и свидетельствовало о нарушений санкций. Нам не продемонстрировали, что договор был заключен до 25 июня 2021 года", - указал директор Таможенного управления СГД Раймондс Зукулс.

С тех пор, как санкции вступили в силу, это первый случай такого нарушения.

СГД не может раскрывать имени заказавшего товар коммерсанта из-за нормативных актов, но нелегальный груз после прохождения таможни планировалось перевозить по инфраструктуре государственного предприятия Latvijas dzelzceļš. Представители компании предоставят комментарий об этом случае в воскресенье.

Видео: сюжет передачи ТV3 Ziņas (на латышском языке)


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