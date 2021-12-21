Видео ⟩ Таможня предотвратила нарушение санкций ЕС против Беларуси

ЕС уже ввело несколько серий санкций против Беларуси. В том числе, в июле в списки запрещенных продуктов попали продукты из нефти. Таможенники СГД с момента вступления санкций в силу усиленно контролируют поток товаров из этой страны в Латвию.

"Мы запретили ввозить в Латвию 383 тонны нефтяных продуктов из Беларуси

Фактически, мы констатировали нарушение санкций.

В этом случае нам не предоставили информацию о договоре, что и свидетельствовало о нарушений санкций. Нам не продемонстрировали, что договор был заключен до 25 июня 2021 года", - указал директор Таможенного управления СГД Раймондс Зукулс.

С тех пор, как санкции вступили в силу, это первый случай такого нарушения.

СГД не может раскрывать имени заказавшего товар коммерсанта из-за нормативных актов, но нелегальный груз после прохождения таможни планировалось перевозить по инфраструктуре государственного предприятия Latvijas dzelzceļš. Представители компании предоставят комментарий об этом случае в воскресенье.