Борданс хочет разрешить непривитым ходить в церковь

Действующее с 15 декабря требование обязательной вакцинации для всех работающих в очном режиме распространяется и на священнослужителей, а богослужения проходят в зеленом режиме. Однако на заседании правительства в начале декабря министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) призвал правительство разрешить священникам работать без сертификата Covid-19, а также не отказывать непривитым людям в возможности участвовать в богослужениях.

Кабинет Министров поручил Группе оперативного управления (OVG) во главе с директором Государственной канцелярии оценить это предложение. Советник министра юстиции Имантс Крастиньш, который участвовал в заседании OVG, рассказал, что данное предложение исходило от руководителей всех ведущих конфессий и звучало на регулярных заседаниях Консультативного совета по делам религии, организованных министерством.

Другие эксперты на заседаниях не дали согласия на работу духовенства без сертификатов, но был достигнут компромисс по предложению разрешить всем желающим верующим (включая невакцинированных) посещать богослужения. При этом невакцинированных прихожан хотят допустить на богослужения даже без быстрых тестов.

Министерству юстиции удалось убедить коллег в том, что эту возможность следует предоставить сейчас, когда приближается Рождество, а не после 11 января, когда оно закончится.