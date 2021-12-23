Чт, 23.12.2021
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Что предсказала Ванга на 2022 год

Ванга ФОТО: Dimitar Dilkoff

Известная болгарская ясновидящая Ванга сделала множество предсказаний: она оставила пророчества на десятилетия вперед. Как верят некоторые люди, именно провидица предсказала новый вирус, который появился в 2020 году, пишет Limon.ee.

На 2021-й ясновидящая предупреждала о разрушительных катаклизмах по всему миру. В этот год в России горели тысячи гектаров леса, на Гаити произошло разрушительное землетрясение, а на канарском острове Пальма началось извержение вулкана. Какие предсказания Ванга оставила на 2022-й? Эзотерик Рената Берген прокомментировала пророчества для Пятого канала.

Россия сблизится с Китаем, но разорвет отношения с Западом

Одно из предсказаний провидицы на 2022 год касается внешней политики России. Ванга увидела, что наша страна еще сильнее сблизится с Китаем, но отношения с Западом либо ухудшатся, либо останутся на прежнем уровне. Эзотерик Рената Берген считает, что резкого ухудшения отношений в новом году скорее всего не будет:

"Полного разрыва (отношений России с западными странами) не планируется. Сейчас происходит выбор: слишком много взаимовыгодных процессов. Есть незрелость понимания данной ситуации, да и сама ситуация еще не вызрела".

Что происходит на самом деле:

В ноябре спикер парламента КНР Ли Чжаньшу выразил мнение о необходимости наращивать и совершенствовать сотрудничество с Россией в сфере торговли, научных инноваций и в гуманитарной области. Также западные страны обеспокоены военным сотрудничеством России и Китая - для них это может обернуться "катастрофой", выразили мнение эксперты The Sun. Вашингтон может потерять влияние на мировой арене из-за наращивания партнерства двух держав.

Владимир Путин допустил расширение сотрудничества РФ и КНР в третьих странах - в частности, на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает Пекин в рамках стратегии создания глобальной инфраструктуры торговых путей - "Один пояс - один путь". Но эзотерик Рената Берген увидела, что сильных толчков в сближении с Китаем у России не произойдет.

Вирус не уйдет, но люди научатся с ним жить

В пророчестве Ванга назвала новый вирус "бедой с Востока или из Африки". По словам провидицы, напасть никуда не уйдет и в 2022-м. Она также увидела, что человечество окончательно привыкнет к новым правилам жизни. С этим согласна Рената Берген - она прокомментировала, что коронавирус не ослабит свое воздействие на мир. Для борьбы потребуется большее количество усилий и терпения. Чтобы вирус окончательно ушел, должны быть пройдены все этапы пандемии и ее полное обнуление, отметила эзотерик. К сожалению, искусственно Covid-19 побороть не удастся: он пришел из ниоткуда и должен так же уйти.

Что происходит на самом деле:

Уже в ноябре 2021-го ученые обнаружили новый опасный штамм коронавируса - омикрон. На этот раз очагом мутации стал юг Африки. Опасность нового вида Covid-19 заключается в том, что он прошел около 50 мутаций, которые коснулись спайк-протеина - шипов на поверхности вируса. Из-за этого все разработанные вакцины могут оказаться менее эффективными против омикрона.

Омикрон коварен и тем, что его симптомы намного слабее, чем от предыдущих штаммов. В частности, пациенты, заразившиеся этим видом коронавируса, не испытывают потерю обоняния и вкуса. Их беспокоят головная боль, слабость и першение в горле. С такими симптомами можно и не заметить, что вы заражены коронавирусом, что увеличивает его распространение. Ученые пока не установили, в какой форме протекает болезнь, если человек заразился омикроном. С уверенностью можно сказать, что предпосылки к предсказанию Ванги уже появились.

Люди станут богатыми, но без денег в руках

Это предсказание болгарской провидицы можно трактовать по-разному. Кто-то уверен, что Ванга имела в виду повышение стоимости криптовалюты. Другие считают, что речь идет о резком сокращении использования наличных денег в мире. Эзотерик не согласна с этим предсказанием. Она уверяет, что положение наличных денег в мире останется на прежнем уровне:

"К сожалению, никакого сказочного богатства в 2022-м не будет. Ухода от наличных денег - тоже. Обман и нечестность, финансовый кризис трансформируют мир с финансовой точки зрения в худшую сторону".

Что происходит на самом деле:

В Великобритании наличные постепенно исчезают из экономики, значительно уступая банковским картам и электронным кошелькам. В Лондоне появились общественные места, где отказались от приема банкнот. Наличные были самым популярным способом оплаты в Великобритании до 2016 года, сообщил Bloomberg. Правительство рассматривает вопрос о возможности принятия цифровой валюты в качестве равного платежного средства.

В России тоже задумались о цифровом рубле еще в 2019-м, но о полном отказе от наличных денег речи не шло. Тогда РФ стала крупнейшим рынком в Европе по количеству операций через онлайн-кошельки, а 70 процентов жителей крупных городов предпочитали платить картой и другими вариантами безналичной оплаты, указала The Boston Consulting Group.

В 2020 году произошел резкий отток наличных из банков: на фоне пандемии коронавируса россияне и предприятия начали обналичивать свои счета и вклады. Но в 2021-м безналичная и онлайн-оплата снова опередила кэш. К 2022 году планируется разработка законодательства для внедрения цифрового рубля.

Без войн и природных катаклизмов

Ванга предсказала большое количество природных катаклизмов на 2021-й. Так и произошло. В России горели леса в Сибири, Якутии, Республике Карелия, в Центральной части и на Дальнем Востоке. Площади пожара поражали своими масштабами: огонь охватил территорию в 18,2 миллиона гектаров. Площадь пожаров оказалась рекордной за последние 20 лет.

В 2021-м у берегов Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Во время катаклизма погибло свыше 20 тысяч человек. На канарском острове Пальма началось извержение вулкана, которое уже повлияло на экосистему и оставило без крыши над головой тысячи местных жителей. Но в 2022-м Ванга не увидела стихийных бедствий и военных конфликтов. Рената Берген считает, что в новом году, наоборот, ожидаются природные катаклизмы и разрушения. Резкое и внезапное вмешательство в жизнь человечества со стороны природы происходило всегда и будет происходить в новом году. Она отметила, что некоторые государства и церковь наконец-то достигнут взаимопонимания. Конфликт духовного и материального миров должен быть решен.


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