Что предсказала Ванга на 2022 год

Владимир Путин допустил расширение сотрудничества РФ и КНР в третьих странах - в частности, на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает Пекин в рамках стратегии создания глобальной инфраструктуры торговых путей - "Один пояс - один путь". Но эзотерик Рената Берген увидела, что сильных толчков в сближении с Китаем у России не произойдет.

Вирус не уйдет, но люди научатся с ним жить

В пророчестве Ванга назвала новый вирус "бедой с Востока или из Африки". По словам провидицы, напасть никуда не уйдет и в 2022-м. Она также увидела, что человечество окончательно привыкнет к новым правилам жизни. С этим согласна Рената Берген - она прокомментировала, что коронавирус не ослабит свое воздействие на мир. Для борьбы потребуется большее количество усилий и терпения. Чтобы вирус окончательно ушел, должны быть пройдены все этапы пандемии и ее полное обнуление, отметила эзотерик. К сожалению, искусственно Covid-19 побороть не удастся: он пришел из ниоткуда и должен так же уйти.

Что происходит на самом деле:

Уже в ноябре 2021-го ученые обнаружили новый опасный штамм коронавируса - омикрон. На этот раз очагом мутации стал юг Африки. Опасность нового вида Covid-19 заключается в том, что он прошел около 50 мутаций, которые коснулись спайк-протеина - шипов на поверхности вируса. Из-за этого все разработанные вакцины могут оказаться менее эффективными против омикрона.

Омикрон коварен и тем, что его симптомы намного слабее, чем от предыдущих штаммов. В частности, пациенты, заразившиеся этим видом коронавируса, не испытывают потерю обоняния и вкуса. Их беспокоят головная боль, слабость и першение в горле. С такими симптомами можно и не заметить, что вы заражены коронавирусом, что увеличивает его распространение. Ученые пока не установили, в какой форме протекает болезнь, если человек заразился омикроном. С уверенностью можно сказать, что предпосылки к предсказанию Ванги уже появились.

Люди станут богатыми, но без денег в руках

Это предсказание болгарской провидицы можно трактовать по-разному. Кто-то уверен, что Ванга имела в виду повышение стоимости криптовалюты. Другие считают, что речь идет о резком сокращении использования наличных денег в мире. Эзотерик не согласна с этим предсказанием. Она уверяет, что положение наличных денег в мире останется на прежнем уровне:

"К сожалению, никакого сказочного богатства в 2022-м не будет. Ухода от наличных денег - тоже. Обман и нечестность, финансовый кризис трансформируют мир с финансовой точки зрения в худшую сторону".

Что происходит на самом деле: