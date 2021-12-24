Пт, 24.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

"Для меня Латвия такая - классная, добрая". Россиянка о переезде в Ригу по любви

ФОТО: Кадр из видео

"Для меня Латвия такая - классная, добрая Латвия!" - говорит уроженка Санкт-Петербурга Наталья Урбанович, переехавшая в Ригу два года назад. Перебралась в Латвию девушка по любви, но нашла здесь друзей, работу и даже с командой энтузиастов запустила бесконечно идейный новый книжный магазин Novaya Riga. О том, кто стоит за этим проектом, как это - открыться в пандемию, и в целом о жизни россиянки в Латвии поговорили в эфире "Кто вам платит?".

Приехала и влюбилась 

Это был первый приезд Натальи в Ригу - просто посмотреть город. Столицу Наталье показал ее будущий муж. "Очень удачно показал, мы здесь, собственно, познакомились, и я переехала в Ригу два года назад. Я переехала по любви".

Ее первые впечатления - почему все так медленно происходит вокруг? После ритма большого города пришлось "успокоиться, перестать куда-то бежать, искать метро, бегать по Риге быстрым шагом - нужно было выдохнуть и наконец посмотреть вокруг на всю эту красоту. И наконец-то дышать ровно".

По признанию Натальи, переход оказался для нее легким, и все дело в людях вокруг: "Меня здесь окружает и помогает мне прекрасная семья, я нашла здесь потрясающих друзей - как местных, так и переехавших из России, и должна сказать, что нас тут довольно много из Москвы и Петербурга, и причины в основном такие же - это любовь, которая оставила людей здесь".

ФОТО: Кадр из видео

Первое время Наталья работала удаленно на российскую компанию, поэтому не была сильно внедрена в местные процессы. Позже начала искать работу на местном рынке: "Я не сталкивалась с какими-то негативными моментами вообще, я слышала только какие-то страшилки, мне повезло с ними не встретиться, но я думаю, что на самом деле многие истории преувеличены. Мне сказали, что работу я здесь никогда не найду, что "ты без языка - с тобой разговаривать никто не будет", но все это не так. Работу я нашла за два дня, просто зашла в CV-online, откликнулась на объявление, сходила на собеседование, вышла на работу. Если это сложно, то что тогда просто?".

Сфера деятельности Натальи - маркетинг, ей было достаточно просто устроиться на работу, так как компания была ориентирована на экспорт и нужен был в основном английский язык. Сейчас работодатель Натальи - местная компания, девушка изучает латышский язык и признает, что пока не ощущает никаких сложностей: "Всегда ждут контраста - в России так, а здесь так. У меня нет такой категоричности, мне повезло плавно войти в процессы, не столкнуться с серьезными препятствиями, плюс люди, которые встречались на моем пути - они хорошие, добрые, классные.

Для меня Латвия такая - классная, добрая Латвия!". 

Novaya Riga в Риге 

Сейчас новая рижанка развивает запустившийся совсем недавно книжный магазин Novaya Riga с амбициозными планами на будущее. Это уютное место на Кр. Валдемара всецело пронизывает дух свободы, признает Наталья, на майке которой можно прочитать принт "Инстинкт свободы". 

"Инстинкт свободы - это такое общее настроение всего нашего коллектива и нашего магазина - такая свобода на инстинктах, очень демократичная атмосфера и свободная подборка книг. Как в России говорят - независимый книжный, но если в России книжным есть от чего зависеть - от программной политики крупных издательств, задач продаж, ценовой политики, - то здесь такой истории нет, поэтому свобода внутренняя, и она выливается у нас во все - ассортимент, настроение, открытость и подход к каждому гостю. Всем говорим: "Привет! Заходи, располагайся!".

Открыться в пандемию было здоровым авантюризмом, за которым стояла команда, загоревшаяся этой идеей. "Когда открылись и получили потрясающий фидбэк, мы поняли, что попали", - не скрывает Наталья. 

Многие заблуждаются, думая, что Novaya Riga - российский проект. Это вовсе не так, это местный семейный бизнес двух братьев - Антона и Никиты.

Без этого проекта у каждого из них есть другой свой бизнес. "У Антона - не очень интересный с полимерами, но Антон - человек очень образованный, очень любит читать, и он часто летал за книгами в Россию, ему не хватало этой атмосферы классного книжного. Он привозил книги и подумал: "Когда уже это закончится? Зачем все время возить?", он хотел сделать классное атмосферное место с позитивным настроением и чтобы не нужно было куда-то ехать. И его брат Никита - он занимается ивентами, у него ивент-агентство, я думаю, что ему захотелось продлить  ощущение праздника - вот тебе удалось что-то круто сделать, но оно закончилось, и ему захотелось сделать что-то крутое, что не закончится и можно будет каждый день наслаждаться этим праздником", - выразила свое предположение директор книжного Novaya Riga.

Когда Наталья жила в Питере, она перемещалась на метро и всегда читала. Приехав в Латвию, девушка обнаружила, что тут метро нет: "Я подумала, что нужно место, где можно сидеть и читать. Атмосферное. Когда мне предложили принять участие в проекте, я сразу согласилась". По ее мнению, работая в крупных компаниях и большом коллективе маркетинга, ты - всего лишь часть проекта, а в случае с Novaya Riga ей представилась возможность сделать все целиком - запустить конкретный проект самостоятельно. Именно Наталья подбирала весь ассортимент и жутко переживала:

"Я не спала ночами и даже во сне отбирала книги, мне очень хотелось угодить - чтобы каждый человек зашел и нашел для себя что-то классное. Чтобы все уходили с книгами и хорошим настроением".

Помимо ассортимента, Наталья отвечает за продвижение, соцсети и развитие. Говоря о последнем, у проекта большие планы. "Будет больше столиков, летом на улице будут лавочки, чтобы проводить время. Планируем расширение посадочных мест, а со следующего года - проводить мероприятия, привозить писателей и людей околокнижных, с кем было бы интересно встретиться рижанам. А пока границы закрыты, в Латвии тоже есть много интересных чтецов и авторов, поэтому планируем устраивать вечера с ними", - поделилась амбициями директор Novaya Riga. 

В эфире прозвучало:

  • 00:00 В Латвии снег, и это прекрасно!
  • 05:21 Novaya Riga - это местный семейный бизнес. Директор магазина Наталья Урбанович о том, кто стоит за новым книжным в Риге;
  • 17:46 - "Для меня Латвия такая - классная, добрая". Россиянка о переезде в Ригу по любви;
  • 24:32 - "Мы потеряли 3 ресторана, но открываем новый". Как пандемия заставляет мобилизоваться и соображать - комментарий ресторатора Павла Гогнидзе;
  • 36:55 ​"Футбол быстро восстановится, туда течет огромное количество эго-денег". Гогнидзе о перспективах футбольного бизнеса;
  • 43:31 "В Латвии нет эстрадного и джазового вокала". Певец Эдуард Редико о "Голосе", X Faktors и "Евровидении".

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