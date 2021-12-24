"Для меня Латвия такая - классная, добрая". Россиянка о переезде в Ригу по любви

Сфера деятельности Натальи - маркетинг, ей было достаточно просто устроиться на работу, так как компания была ориентирована на экспорт и нужен был в основном английский язык. Сейчас работодатель Натальи - местная компания, девушка изучает латышский язык и признает, что пока не ощущает никаких сложностей: "Всегда ждут контраста - в России так, а здесь так. У меня нет такой категоричности, мне повезло плавно войти в процессы, не столкнуться с серьезными препятствиями, плюс люди, которые встречались на моем пути - они хорошие, добрые, классные.

Для меня Латвия такая - классная, добрая Латвия!".

Novaya Riga в Риге

Сейчас новая рижанка развивает запустившийся совсем недавно книжный магазин Novaya Riga с амбициозными планами на будущее. Это уютное место на Кр. Валдемара всецело пронизывает дух свободы, признает Наталья, на майке которой можно прочитать принт "Инстинкт свободы".

"Инстинкт свободы - это такое общее настроение всего нашего коллектива и нашего магазина - такая свобода на инстинктах, очень демократичная атмосфера и свободная подборка книг. Как в России говорят - независимый книжный, но если в России книжным есть от чего зависеть - от программной политики крупных издательств, задач продаж, ценовой политики, - то здесь такой истории нет, поэтому свобода внутренняя, и она выливается у нас во все - ассортимент, настроение, открытость и подход к каждому гостю. Всем говорим: "Привет! Заходи, располагайся!".

Открыться в пандемию было здоровым авантюризмом, за которым стояла команда, загоревшаяся этой идеей. "Когда открылись и получили потрясающий фидбэк, мы поняли, что попали", - не скрывает Наталья.

Многие заблуждаются, думая, что Novaya Riga - российский проект. Это вовсе не так, это местный семейный бизнес двух братьев - Антона и Никиты.

Без этого проекта у каждого из них есть другой свой бизнес. "У Антона - не очень интересный с полимерами, но Антон - человек очень образованный, очень любит читать, и он часто летал за книгами в Россию, ему не хватало этой атмосферы классного книжного. Он привозил книги и подумал: "Когда уже это закончится? Зачем все время возить?", он хотел сделать классное атмосферное место с позитивным настроением и чтобы не нужно было куда-то ехать. И его брат Никита - он занимается ивентами, у него ивент-агентство, я думаю, что ему захотелось продлить ощущение праздника - вот тебе удалось что-то круто сделать, но оно закончилось, и ему захотелось сделать что-то крутое, что не закончится и можно будет каждый день наслаждаться этим праздником", - выразила свое предположение директор книжного Novaya Riga.

Когда Наталья жила в Питере, она перемещалась на метро и всегда читала. Приехав в Латвию, девушка обнаружила, что тут метро нет: "Я подумала, что нужно место, где можно сидеть и читать. Атмосферное. Когда мне предложили принять участие в проекте, я сразу согласилась". По ее мнению, работая в крупных компаниях и большом коллективе маркетинга, ты - всего лишь часть проекта, а в случае с Novaya Riga ей представилась возможность сделать все целиком - запустить конкретный проект самостоятельно. Именно Наталья подбирала весь ассортимент и жутко переживала:

"Я не спала ночами и даже во сне отбирала книги, мне очень хотелось угодить - чтобы каждый человек зашел и нашел для себя что-то классное. Чтобы все уходили с книгами и хорошим настроением".

Помимо ассортимента, Наталья отвечает за продвижение, соцсети и развитие. Говоря о последнем, у проекта большие планы. "Будет больше столиков, летом на улице будут лавочки, чтобы проводить время. Планируем расширение посадочных мест, а со следующего года - проводить мероприятия, привозить писателей и людей околокнижных, с кем было бы интересно встретиться рижанам. А пока границы закрыты, в Латвии тоже есть много интересных чтецов и авторов, поэтому планируем устраивать вечера с ними", - поделилась амбициями директор Novaya Riga.