Ср, 22.12.2021
В текущей ситуации в связи с Covid-19 нужно меньше говорить об ограничениях, а больше - о мерах защиты Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

У школьников начинаются зимние каникулы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня у школьников начинаются зимние каникулы, сообщает Министерство образования и науки (IZM).

Зимние каникулы продлятся до 5 января.

IZM призывает учащихся перед возобновлением учебы вечером 4 января или утром 5 января сделать антигенные тесты на Covid-19.

Те дети, которые во время зимних каникул продолжат посещать занятия в кружках и секциях, должны проходить тестирование, если они не привиты. В свою очередь дети, которые привиты от Covid-19 или переболели им, перед занятием должны предъявить ковид-сертификат.


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