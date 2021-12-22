На Белорусской АЭС обнаружены тысячи дефектов

Некоторые из выявленных недостатков влияют на системы, от которых зависит безопасность АЭС в критических ситуациях.

По словам экспертов в ядерной энергетике, опрошенных BIC, некоторые из этих недостатков настолько серьезны, что на Западе такой АЭС не разрешили бы работать.

В конце ноября Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила окончательный отчет о выполнении рекомендаций по стресс-тестам на Белорусской АЭС, в котором, среди прочего, говорилось, что некоторые системы пожаротушения станции могут быть сейсмически опасными.

Регулирующий орган также признал, что на АЭС нет станций постоянного сейсмического мониторинга и что не все здания с важным оборудованием имеют надлежащую гидроизоляцию. Беларуси рекомендуется найти дополнительные варианты охлаждения реакторов АЭС и улучшить аварийную вентиляцию в кожухе реактора.

Литва считает, что Беларусь не выполнила требования безопасности, построив электростанцию ​​примерно в 30 км от общей границы и в 50 км от Вильнюса, но Минск отрицает эти обвинения.

Литва призвала Беларусь остановить первый реактор АЭС и не запускать второй, пока не будут решены все вопросы безопасности.