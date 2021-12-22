Ср, 22.12.2021
Я позвонила начальнику криминального отдела полиции. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет. И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
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На Белорусской АЭС обнаружены тысячи дефектов

ФОТО: Reuters/ScanPix

На Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси недалеко от границы с Литвой, которая начала работу в июне, эксперты официальных органов выявили около 18 000 различных дефектов. По этой причине электростанция не эксплуатировалась около 40% своего потенциального времени работы, сообщил Литовский центр журналистских расследований Siena со ссылкой на свою партнерскую организацию Belarusian Investigative Center (BIC).

Некоторые из выявленных недостатков влияют на системы, от которых зависит безопасность АЭС в критических ситуациях.

По словам экспертов в ядерной энергетике, опрошенных BIC, некоторые из этих недостатков настолько серьезны, что на Западе такой АЭС не разрешили бы работать.

В конце ноября Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила окончательный отчет о выполнении рекомендаций по стресс-тестам на Белорусской АЭС, в котором, среди прочего, говорилось, что некоторые системы пожаротушения станции могут быть сейсмически опасными.

Регулирующий орган также признал, что на АЭС нет станций постоянного сейсмического мониторинга и что не все здания с важным оборудованием имеют надлежащую гидроизоляцию. Беларуси рекомендуется найти дополнительные варианты охлаждения реакторов АЭС и улучшить аварийную вентиляцию в кожухе реактора.

Литва считает, что Беларусь не выполнила требования безопасности, построив электростанцию ​​примерно в 30 км от общей границы и в 50 км от Вильнюса, но Минск отрицает эти обвинения.

Литва призвала Беларусь остановить первый реактор АЭС и не запускать второй, пока не будут решены все вопросы безопасности.

Галерея: Строительство Белорусской АЭС


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