На Белорусской АЭС обнаружены тысячи дефектов

Некоторые из выявленных недостатков влияют на системы, от которых зависит безопасность АЭС в критических ситуациях.
По словам экспертов в ядерной энергетике, опрошенных BIC, некоторые из этих недостатков настолько серьезны, что на Западе такой АЭС не разрешили бы работать.
В конце ноября Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила окончательный отчет о выполнении рекомендаций по стресс-тестам на Белорусской АЭС, в котором, среди прочего, говорилось, что некоторые системы пожаротушения станции могут быть сейсмически опасными.
Регулирующий орган также признал, что на АЭС нет станций постоянного сейсмического мониторинга и что не все здания с важным оборудованием имеют надлежащую гидроизоляцию. Беларуси рекомендуется найти дополнительные варианты охлаждения реакторов АЭС и улучшить аварийную вентиляцию в кожухе реактора.
Литва считает, что Беларусь не выполнила требования безопасности, построив электростанцию примерно в 30 км от общей границы и в 50 км от Вильнюса, но Минск отрицает эти обвинения.
Литва призвала Беларусь остановить первый реактор АЭС и не запускать второй, пока не будут решены все вопросы безопасности.
Галерея: Строительство Белорусской АЭС