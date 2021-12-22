Ср, 22.12.2021
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"Каждый второй визит - на кушетке". Ассоциация разберется в деле врача, обвиняемого в насилии

ФОТО: Andrei_R/shutterstock

В ближайшее время Ассоциация иммунологов планирует изучить вопрос, связанный с врачом-иммунологом Евгением Никифоренко, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, сообщила пресс-секретарь ассоциации Инта Яуналксне.

Тем временем к журналистам LR и Re:Baltica обратились более 20 женщин, оказавшихся в такой ситуации. Латвийская ассоциация иммунологов пока избегала комментариев относительно жалоб на гинекологические манипуляции с молодыми женщинами, проводимые их коллегой Евгением Никифоренко, глава аттестационной комиссии ассоциации Инта Яуналксне также призналась, что не хотела об этом говорить.

"Пациент может жаловаться, но в первую очередь, если есть нарушение, нужно обращаться в юридические организации, а у нас нет ни одного заявления.

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Ситуации очень разные. Я понимаю и пациентов, и этот аспект, но... Вы же понимаете, жизнь есть жизнь, и, конечно, есть разные варианты", - объясняет Яуналксне.

Ассоциация ожидает, что случаи будут "юридически расследованы", чтобы на такое расследование можно было положиться.

Большинство женщин, рассказывающих о пережитом в кабинете иммунолога, говорят об опыте, имевшем место 10-15 лет назад, и чтобы доказать факт встречи с Никифоренко, документы нужно искать в архивах. Однако одна из женщин, которая обратилась к Никифоренко примерно в 2007 году и которой тогда было всего 19 лет, рассказала, что после "обследований, больше напоминавих наружный генитальный массаж", врач никаких документов даже не предоставил.

Несколько женщин, опрошенных Латвийским радио, сохранили документальные свидетельства визитов к иммунологу.

Одна из них - Лаума. За два года она бывала у Никифоренко не менее 20 раз. Как и другие женщины, она не хочет публично рассказывать о своем опыте, поэтому ее имя в статье изменено. В 2008 году Лауме было примерно 24 года. Хотя действия Никифоренко вызвали отвращение, она не сопротивлялась, поскольку верила, что врач знает, что делает, потому что к иммунологу посоветовала обратиться гинеколог.

"Каждый второй или третий визит происходил на кушетке, когда он осматривал меня гинекологически. Говорил, что нужно взять анализы.

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В кабинете он говорил: придется полностью раздеться, я возьму анализы. Он вставил два пальца глубоко во влагалище и большим пальцем делал ритмичные движения вокруг клитора, что было очень неприятно и болезненно. Я в тот момент не понимала - была очень молода и доверяла этому врачу, потому что думала, что он знает, что делает. Были анализы не только такого рода. Бывали случаи, когда он говорил встать на четвереньки, вставлял палец в задний проход и сильно прижимал большой палец к клитору", - рассказала пострадавшая.

Во время одного из посещений иммунолог сказал Лауме, что у нее положительный анализ плазмы на мочевину.

После курса лечения он также пригласил на обследование сожителя Лаумы и взял у него урологические анализы. В этих документах имя врача не фигурирует.

Хотя некоторые женщины рассказывают о событиях, произошедших 10 и более лет назад, заместитель начальника Рижского регионального управления полиции Юрис Стальгевиц подчеркивает, что у полиции есть способы узнать правду, например, с помощью судебно-психиатрической экспертизы и проверки на полиграфе, или детекторе лжи.

"В любом случае мы говорим не об одном враче, а в целом - мы ежедневно получаем старые сообщения о сексуальном насилии над маленькими детьми. Здесь также,

если такие случаи были, я призываю обращаться в полицию. Не будет ситуации, когда мы, увидев какое-то количество лет, решим ничего не предпринимать", - сказал Стальгевиц.

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Что случилось?

Как сообщалось, после актуализированной в подкасте Латвийского радио Dokumentārijs информации все больше женщин обращаются на радио и в центр исследовательской журналистики Re:Baltica с сообщениями о том, что тоже пережили сексуальное насилие и похожий опыт в кабинете врача Евгения Никифоренко. Узнав, что расследование правоохранительных органов закончилось ничем и иммунолог продолжает принимать пациентов, как минимум две женщины решили обратиться в Госполицию, чтобы его деятельность была проверена снова.

Женщины рассказывают разное. Кого-то врач попросил раздеться и лечь на живот на кушетку, чтобы проверить вены, и долго гладил ноги. В свою очередь, у других он обследовал грудь на протяжении как минимум минут пяти.

Три женщины рассказали Латвийскому радио о гинекологических обследованиях, в ходе которых расположение пальцев врача и их движение вызывают сомнения в истинности его намерений. Во всех случаях обследования длились 5-10 минут, рассказывают пациентки.

Некая женщина после пережитого прочитала на интернет-форуме отзывы и решила написать жалобу и в больницу им. Страдиня, и в Инспекцию здравоохранения.

Больница отреагировала незамедлительно: "Способ обследования, в котором не учитываются ваши возражения, недопустим и не подлежит оправданию".

Однако констатированные нарушения этики и медицинского делопроизводства в случае доктора Никифоренко были объяснены. Этой женщине было рекомендовано обратиться в комиссию по этике Латвийского общества врачей или в другие компетентные учреждения, чтобы оценить ситуацию.

При этом трудовые отношения с Никифоренко больница прекратила 16 ноября 2010 года.

Инспекция здравоохранения не начала административный процесс, потому что экспертиза медицинской документации не констатировала, что Никифоренко при осмотре пациентки делал что-то неподобающее.

"Было бы странно, если бы он что-то такое делал, а потом записал", - отметила пострадавшая.

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Еще одна пациентка посещала врача неоднократно. "Я это помню - он ничего не объяснял, вставил свои пальцы в мои половые органы и очень долго продолжал пихать их". Она раздевалась два или три раза.

"Впервые у меня было такое, что кто-то хочет так долго проводить осмотр".

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Женщине врач объяснил, что у нее что-то болит, а он просто ищет причины этого. Женщину несколько лет мучили сомнения, все ли у нее в порядке со здоровьем. Пять лет спустя она попала в состояние острой ипохондрии, которое пришлось лечить у терапевтов и лекарствами.

Ранее, 8 декабря, появилась статья Re:Baltica "Нужно раздеться" и четырехсерийная история в подкасте Dokumentārijs, где рассказывалось о четырех женщинах, которые обратились в полицию по поводу сексуального насилия со стороны врача Евгения Никифоренко.

Полицейское расследование ничем не закончилось, а Никифоренко продолжает работать иммунологом в частной поликлинике. С журналистами он говорить отказался.


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