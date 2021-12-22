"Каждый второй визит - на кушетке". Ассоциация разберется в деле врача, обвиняемого в насилии

Несколько женщин, опрошенных Латвийским радио, сохранили документальные свидетельства визитов к иммунологу.

Одна из них - Лаума. За два года она бывала у Никифоренко не менее 20 раз. Как и другие женщины, она не хочет публично рассказывать о своем опыте, поэтому ее имя в статье изменено. В 2008 году Лауме было примерно 24 года. Хотя действия Никифоренко вызвали отвращение, она не сопротивлялась, поскольку верила, что врач знает, что делает, потому что к иммунологу посоветовала обратиться гинеколог.

"Каждый второй или третий визит происходил на кушетке, когда он осматривал меня гинекологически. Говорил, что нужно взять анализы.

В кабинете он говорил: придется полностью раздеться, я возьму анализы. Он вставил два пальца глубоко во влагалище и большим пальцем делал ритмичные движения вокруг клитора, что было очень неприятно и болезненно. Я в тот момент не понимала - была очень молода и доверяла этому врачу, потому что думала, что он знает, что делает. Были анализы не только такого рода. Бывали случаи, когда он говорил встать на четвереньки, вставлял палец в задний проход и сильно прижимал большой палец к клитору", - рассказала пострадавшая.

Во время одного из посещений иммунолог сказал Лауме, что у нее положительный анализ плазмы на мочевину.

После курса лечения он также пригласил на обследование сожителя Лаумы и взял у него урологические анализы. В этих документах имя врача не фигурирует.

Хотя некоторые женщины рассказывают о событиях, произошедших 10 и более лет назад, заместитель начальника Рижского регионального управления полиции Юрис Стальгевиц подчеркивает, что у полиции есть способы узнать правду, например, с помощью судебно-психиатрической экспертизы и проверки на полиграфе, или детекторе лжи.

"В любом случае мы говорим не об одном враче, а в целом - мы ежедневно получаем старые сообщения о сексуальном насилии над маленькими детьми. Здесь также,

если такие случаи были, я призываю обращаться в полицию. Не будет ситуации, когда мы, увидев какое-то количество лет, решим ничего не предпринимать", - сказал Стальгевиц.

Что случилось?

Как сообщалось, после актуализированной в подкасте Латвийского радио Dokumentārijs информации все больше женщин обращаются на радио и в центр исследовательской журналистики Re:Baltica с сообщениями о том, что тоже пережили сексуальное насилие и похожий опыт в кабинете врача Евгения Никифоренко. Узнав, что расследование правоохранительных органов закончилось ничем и иммунолог продолжает принимать пациентов, как минимум две женщины решили обратиться в Госполицию, чтобы его деятельность была проверена снова.

Женщины рассказывают разное. Кого-то врач попросил раздеться и лечь на живот на кушетку, чтобы проверить вены, и долго гладил ноги. В свою очередь, у других он обследовал грудь на протяжении как минимум минут пяти.