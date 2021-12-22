Блогер Настя Ивлеева показала свою квартиру в Москве

На первый взгляд кажется, что у Ивлеевой в квартире довольно скромно. Но на самом деле там есть дорогие дизайнерские вещи - например, винтажные вешалка и итальянский стул.

Деревянные горшки для цветов ФОТО: YouTube

Многие из элементов декора жилья Ивлеевой привезли под заказ. Одна из стен квартиры украшена деревянными горшками для цветов. Растения в них почему-то не прижились. Блогер сказала, что "не знала, как за ними ухаживать. Мы их поливали-поливали и, кажется, переполивали. В общем, все цветы подохли".

В одном из шкафов Настя хранит свои школьные тетради, которые ей из родного города Разметелево привезла мама. В них она записывала свои мечты, одна из которых - сходить в кино и поесть фастфуд.