Ср, 22.12.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
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Блогер Настя Ивлеева показала свою квартиру в Москве

ФОТО: Instagram/_agentgirl_

Настя Ивлеева владеет квартирой в Москве, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Перед праздниками блогер решила сделать подарок поклонникам и провела видеоэкскурсию по своему жилищу.

На первый взгляд кажется, что у Ивлеевой в квартире довольно скромно. Но на самом деле там есть дорогие дизайнерские вещи - например, винтажные вешалка и итальянский стул.

Деревянные горшки для цветов ФОТО: YouTube

Многие из элементов декора жилья Ивлеевой привезли под заказ. Одна из стен квартиры украшена деревянными горшками для цветов. Растения в них почему-то не прижились. Блогер сказала, что "не знала, как за ними ухаживать. Мы их поливали-поливали и, кажется, переполивали. В общем, все цветы подохли".

В одном из шкафов Настя хранит свои школьные тетради, которые ей из родного города Разметелево привезла мама. В них она записывала свои мечты, одна из которых - сходить в кино и поесть  фастфуд.

Видео: Экскурсия по квартире Ивлеевой


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