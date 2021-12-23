Депутат предлагает переименовать названные в честь коммуниста Упита школу и улицу

Как рассказала Latvijas Radio редактор газеты Staburags Агита Гринвалде-Ирука, депутат Либекс ("Национальное объединение") исследовал деятельность Упита и вследствие этого внес такое предложение. Эта инициатива вызвала сильный резонанс в обществе.

Гринвалде-Ирука сообщила, что депутат хотел привлечь внимание не к деятельности Упита как писателя, а к его участию в политике.

Упит поддерживал советскую власть, был активным членом коммунистической партии и считается одним из ответственных за смерть многих латышей.

Таким образом, Упит недостоин того, чтобы его именем что-либо называли.

Бывший председатель Скриверской краевой думы Андрис Залитис, который является членом Айзкраукльской думы, не поддерживает это предложение. Как сообщает LSM, в Скривери Упита ценят не как политика, а как писателя.

Как сообщает LSM, на заседании комиссии у депутатов также были разные мнения. Оказалось, что "за" проголосовал только автор идеи. Но на этом история не закончилась - последовали другие заявления, связанные с деятельностью Упита. Жители также считают, что нужно провести опрос, чтобы выяснить, что про Упита думают местные. Прозвучало также предложение собрать подписи, чтобы предотвратить обсуждение этого вопроса на заседании депутатов. Газета Staburags провела свой в опрос в интернете, и 400 из 600 участников сказали, что менять ничего не надо.