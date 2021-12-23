Мужчина подал в суд на Деда Мороза за то, что он не дарил ему подарки. Путин готов вступиться за него

Заместитель главного редактора Вологодской областной газеты "Красный Север" Артем Виловатых спросил об отношениях президента и Деда Мороза, а также упомянул иск жителя Петербурга Игоря Мирзоева, который потребовал у "главного волшебника страны" 10 миллионов рублей и 23 подарка.

В ответ Путин заявил, что, так как он тоже является юристом из Санкт-Петербурга, он готов стать адвокатом Деда Мороза. Он также напомнил "истцу, что

Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".

"Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать. Это будет основная линия защиты", - сказал Путин.

По словам президента, его отношения с Дедом Морозом строятся благоприятным образом. "Я благодарен ему за то, что я могу с вами встречаться в том качестве, в котором нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу России, который доверил мне эту должность", - добавил президент РФ.

В ответ на слова Путина, Мирзоев заявил, что готов встретиться с президентом в суде. "Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось.

Давно хочу познакомиться с ним лично. С удовольствием встретимся с ним в суде", - сказал житель Петербурга радио "Говорит Москва".