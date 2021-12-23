Что надо знать путешественникам, возвращаясь в Латвию

21 декабря правительство подтвердило изменения в распоряжении о чрезвычайной ситуации, которые предполагают, что с 24 декабря по 11 января

въезжающим в Латвию из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России вне зависимости от того, есть ли у них сертификат о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании, необходимо сделать тест на Covid-19.

Выполненный в течение последних 72 часов ПЦР-тест или проведенный в течение последних 48 часов антиген-тест с отрицательным результатом нужно предъявить до посадки в международный транспорт.

Если человек с Covid-сертификатом въезжает по-другому, например, на личном транспортном средстве, и у него нет Covid-теста до возвращения в Латвию, то такой тест нужно сделать в ближайшей лаборатории в течение 24 часов.

Эти правила не относятся к: детям до 12 лет;

людям, которые пересекают Латвию транзитом;

пассажирам самолетов, которые пересекают Латвию транзитом, не покидают территорию терминала и могут показать подтверждение на вылет в ближайшие 24 часа;

работникам поставщика услуг транспорта и пассажирских перевозок, персоналу, обслуживающему пассажирские, грузовые или технические рейсы также в том случае, если они отправляются на место выполнения трудовых обязанностей или возвращаются оттуда;

морякам, которым нужно попасть на свое рабочее место на борту судна или вернуться оттуда.

Такие изменения в правилах приняты, учитывая быстрое распространение омикрон-штамма Covid-19 в Европе. Это увеличивает необходимость мер безопасности, чтобы уменьшить распространение штамма в Латвии.