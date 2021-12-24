"Настоящая актерская игра": охранники о том, как люди без сертификата пытаются зайти в магазины

Охранные компании сообщают о растущей агрессии со стороны людей, у которых нет ссертификата Covid-19, но которые хотят войти в торговые центры. Охранники принимают на себя и физические удары.

"Были случаи разбития стекла, бросания бутылок и нападений на кассиров.

Люди, наверное, устали от пандемии и у них накопился гнев", - говорит Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz.

Пытаясь попасть в торговые центры, люди без сертификата Covid-19 используют все более хитрые методы, например, заходят в помещения через открытые рампы для доставки товаров. Когда ожидается прибытие грузовиков, открытые ворота в торговый центр какое-то время могут оставаться без присмотра. Подобные случаи зафиксированы во многих местах Латвии охранным предприятием Koblenz. А также попытки войти в магазины через служебные входы. В свою очередь, у главных входов время от времени можно наблюдать настоящую актерскую игру.

"С серьезным лицом притворяются, что они несут коробку или пакет, кивают охраннику, пытаются пройти мимо охранника и войти в магазин. Надевают одежду строителей и говорят, что идут что-то ремонтировать.

Есть те, кто носит ковры, перекинутые через плечи, говорят, что забегут в магазин, чтобы сменить ковер, а потом ходят с этим ковром и пытаются сделать покупки.

Были такие случаи", - рассказал руководитель фирмы Koblenz.

Есть также некоторые люди без сертификата, которых охранники называют спринтерами. "Пытается физически забежать внутрь мимо охранников и исчезнуть между полками магазинов. Обычно их удается быстро найти. Тогда кассиры магазина таких людей не обслуживают", - говорит руководитель охранного предприятия.

Дети, в свою очередь, предъявляют сертификаты Covid-19 и документы своих старших братьев и сестер. Внешне же они похоже. Охранники удивляются, что подобные случаи имеют место даже в присутствии их родителей.

Фирмы, занимающиеся безопасностью магазинов и торговых центров, также сообщают о растущей проблеме с теми создателями контента социальных сетей, которые сознательно пытаются спровоцировать их. Это все снимается на камеру.