Пт, 24.12.2021
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В одном из кантонов Швейцарии выдали 8000 поддельных сертификатов

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters / Scanpix

В швейцарском кантоне Санкт-Галлен было выдано более, чем 8000 поддельных сертификатов о вакцинации, в четверг, 23 декабря, сообщили местные чиновники.

Следователи обратили внимание на работников одного их частных центров по тестированию на коронавирус. У них был доступ к национальной системе выдачи сертификатов.

Подозреваемым грозят штрафы или тюремный срок до 5 лет.

Тем, кто платил огромные суммы, чтобы получить поддельный сертификат, также грозят денежные штрафы и тюремные сроки.

Поддельные сертификаты были аннулированы.

В Санкт-Галлене от коронавируса вакцинировано всего 61% жителей, и это один из самых низких показателей среди швейцарских кантонов.


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