В одном из кантонов Швейцарии выдали 8000 поддельных сертификатов
В швейцарском кантоне Санкт-Галлен было выдано более, чем 8000 поддельных сертификатов о вакцинации, в четверг, 23 декабря, сообщили местные чиновники.
В швейцарском кантоне Санкт-Галлен было выдано более, чем 8000 поддельных сертификатов о вакцинации, в четверг, 23 декабря, сообщили местные чиновники.
Следователи обратили внимание на работников одного их частных центров по тестированию на коронавирус. У них был доступ к национальной системе выдачи сертификатов.
Подозреваемым грозят штрафы или тюремный срок до 5 лет.
Тем, кто платил огромные суммы, чтобы получить поддельный сертификат, также грозят денежные штрафы и тюремные сроки.
В Санкт-Галлене от коронавируса вакцинировано всего 61% жителей, и это один из самых низких показателей среди швейцарских кантонов.