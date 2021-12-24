В одном из кантонов Швейцарии выдали 8000 поддельных сертификатов

Следователи обратили внимание на работников одного их частных центров по тестированию на коронавирус. У них был доступ к национальной системе выдачи сертификатов.

Подозреваемым грозят штрафы или тюремный срок до 5 лет.

Тем, кто платил огромные суммы, чтобы получить поддельный сертификат, также грозят денежные штрафы и тюремные сроки.

Поддельные сертификаты были аннулированы.