В Рождество храмы будут открыты допоздна

Во время чрезвычайной ситуации места проведения религиозных мероприятий могут начинать работу в 6:00 и продолжать до 21:00.

В свою очередь, 24 декабря они смогут работать без ограничения по времени.

25 и 26 декабря храмы могут быть открыты с 6 до 24, а ночью с 6 на 7 января (Рождество по календарю православной церкви) - без ограничений по времени.

В то же время в храмах нужно соблюдать все остальные требования в связи с чрезвычайной ситуацией. Они должны проходить в "зеленом" режиме, посетители должны использовать маски для лица, каждому посетителю нужно обеспечить индивидуальное место и 15 квадратных метров площади. На резервированных местах рядом могут находится не более двух человек, соблюдая дистанцию в два сидячих места.