Эстонская полиция отказалась от "петуха": уголовный жаргон помешал победителям конкурса

Задача конкурса - найти произведение искусства, которое обогатит новое здание, в котором расположатся полиция и спасатели. Оно должно отражать современное состояние эстонского искусства и подходить для дома как с точки зрения выбора материалов, так и с точки зрения подхода к теме.

Произведение искусства, которое предполагается установить на крыше здания, предназначено для украшения входа и как позитивное приветствие для тех, кто приходит в дом. Ключевые слова: уместность, репрезентативность и человечность. Конкурс продлится до середины марта.

В аналогичном конкурсе скульптур, проведенном в прошлом году, жюри признало победителем работу "Портрет красного петуха" Ясса Каселаане и Эдит Карлсон, но Департамент полиции и погранохраны отказался устанавливать такую скульптуру.

Департамент полиции и погранохраны отклонил победившую заявку, сославшись на негативные коннотации образа петуха и значение этого слова на жаргоне криминальных субкультур.