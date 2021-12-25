В Огре в пожаре погиб жилец многоквартирного дома

В 10:59 пожарные получили вызов на проспект Малкалнес в Огре, где загорелась одна из квартир на пятом этаже. Из дома были эвакуированы шесть человек.

В квартире, где горели диван и пол на площади 10 кв. м, пожарные обнаружили тело человека. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное курение. Детектор дыма в квартире установлен не был.