В Огре в пожаре погиб жилец многоквартирного дома
В пятницу в результате пожара в одном из многоквартирных домов Огре погиб жилец одной из квартир, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В пятницу в результате пожара в одном из многоквартирных домов Огре погиб жилец одной из квартир, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В 10:59 пожарные получили вызов на проспект Малкалнес в Огре, где загорелась одна из квартир на пятом этаже. Из дома были эвакуированы шесть человек.
В квартире, где горели диван и пол на площади 10 кв. м, пожарные обнаружили тело человека. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное курение. Детектор дыма в квартире установлен не был.
В 0:17 пожарные получили также вызов на ул. Кастаню в Саласпилсе, где горел двухэтажный жилой дом площадью 300 кв. м. В результате пожара пострадал один человек.