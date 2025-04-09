Депутаты раскритиковали работу группы по сокращению бюрократии

Депутат Марис Спринджукс выразил "умеренное замешательство", поскольку ожидания не оправдались:

"Это своего рода момент шока", - отметил он, добавив, что депутаты ожидали четкого понимания, какие нормативные акты следует изменить, чтобы сократить требования, закрыть структуры или делегировать функции на местный уровень - самоуправлениям или частному сектору.

"Мы хотим видеть, какие законы создают избыточную нагрузку, что необходимо предпринять для ее снижения, и иметь план действий для правительства и Сейма с четкими сроками. Этого мы не видим", - сказал Спринджукс.

Он также добавил, что у него нет ощущения, что предпринимаются правильные шаги:

"Мы продолжаем делать неправильные вещи. Нам кажется, что все правильно, но мы просто говорим на эту тему. Движения нет. Меня пугает амбиция "сдвинуть" процесс за пять недель - это нереально", - заявил он, призвав привлечь нейтральных консультантов для структурированной работы.

"Никуда мы не продвинулись - эти пять недель просто проговорили", - оценил Спринджукс.

Критически о работе группы высказался также депутат Угис Митревиц, назвав заседание комиссии "уроком по бюрократии": "Фактически мы 37 минут говорим ни о чем - обмениваемся мнениями и ощущениями о бюрократии. Кто-то рассказывает теорию, кто-то делится какими-то набросками, кто-то - жизненным опытом", - сказал он, добавив, что члены комиссии не могут дать заключение по предложениям, поскольку не получили никакой информации.