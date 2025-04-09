Депутаты раскритиковали работу группы по сокращению бюрократии

На заседании парламентской комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений депутаты во вторник критически высказались о работе группы по сокращению бюрократии, указав на отсутствие прогресса и конкретных предложений, сообщает агентство LETA.
В начале заседания руководитель рабочей группы, директор Госканцелярии Райвис Кронбергс сообщил, что группа рассмотрела более 200 предложений, из которых сформировались 20 инициатив по сокращению бюрократии.
По словам Кронбергса, Кабинет министров должен будет рассмотреть эти инициативы летом, а соответствующие законопроекты могут вступить в силу с 1 января следующего года.
Он отметил, что не подготовил презентацию к заседанию комиссии, так как на данный момент определены только проекты законов, а к ним еще предстоит разработать подзаконные акты. Окончательная версия списка пока не утверждена, и только после ее утверждения она будет представлена комиссии.
В качестве примеров Кронбергс назвал обязательное использование электронных адресов для юридических лиц, а также инициативу предоставить жителям возможность указывать номер банковского счета для расчетов с государством.
Председатель комиссии Олег Буров выразил недовольство отсутствием презентации: "Можно сделать вывод, что вы большие молодцы - действительно боретесь с бюрократией, поэтому пришли без презентации, без единого листа бумаги", - заявил он.
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис сообщил на заседании, что группа готова разработать систему мотивации для министерств и госучреждений, чтобы стимулировать руководителей работать с меньшими бюрократическими затратами, а сэкономленные средства направлять на премирование.
Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш подчеркнул, что крайне важно, чтобы первые предложения выполнили функцию "ледокола".
"Будем реалистами - реализация этих 20 предложений не означает, что мы победили бюрократию. Это маленький "ледокольчик", чтобы доказать, что система работает, и тогда можно двигаться дальше", - отметил он.
Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис пояснил, что предложения рабочей группы сосредоточены на двух направлениях - повышении производительности предпринимателей и создании новых возможностей для бизнеса.
На вопрос, как измерять эффективность снижения бюрократии, Кронбергс ответил, что в процессе реализации должно происходить сокращение расходов, трудовых ресурсов и времени, затраченного на выполнение конкретной работы.
Ростовскис добавил, что ключевым в борьбе с бюрократией является восстановление высокого уровня доверия в обществе.
"Бюрократия, лишняя административная нагрузка - это признак того, что мы просто не доверяем друг другу", - сказал он.
Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш подчеркнул необходимость включения в каждый документ и нормативный акт, утверждаемый Кабинетом министров и Сеймом, раздела с расчетом затрат для населения и государства.
Он также предложил классифицировать предложения по снижению бюрократии - на упрощение и дерегуляцию. По его словам, необходимо проводить анализ эффективности: оценивать затраты времени как инвестиции в соотношении с потенциальными рисками и отдачей. Также требуется механизм оценки воздействия.
"Проще всего заявить, что мы хотим сократить бюрократию на 25% - просто уменьшаем регулирование на 25%", - пояснил он, добавив, что четыре документа можно объединить в один, а также сократить объем документации на четверть.
Депутат Марис Спринджукс выразил "умеренное замешательство", поскольку ожидания не оправдались:
"Это своего рода момент шока", - отметил он, добавив, что депутаты ожидали четкого понимания, какие нормативные акты следует изменить, чтобы сократить требования, закрыть структуры или делегировать функции на местный уровень - самоуправлениям или частному сектору.
"Мы хотим видеть, какие законы создают избыточную нагрузку, что необходимо предпринять для ее снижения, и иметь план действий для правительства и Сейма с четкими сроками. Этого мы не видим", - сказал Спринджукс.
Он также добавил, что у него нет ощущения, что предпринимаются правильные шаги:
"Мы продолжаем делать неправильные вещи. Нам кажется, что все правильно, но мы просто говорим на эту тему. Движения нет. Меня пугает амбиция "сдвинуть" процесс за пять недель - это нереально", - заявил он, призвав привлечь нейтральных консультантов для структурированной работы.
"Никуда мы не продвинулись - эти пять недель просто проговорили", - оценил Спринджукс.
Критически о работе группы высказался также депутат Угис Митревиц, назвав заседание комиссии "уроком по бюрократии": "Фактически мы 37 минут говорим ни о чем - обмениваемся мнениями и ощущениями о бюрократии. Кто-то рассказывает теорию, кто-то делится какими-то набросками, кто-то - жизненным опытом", - сказал он, добавив, что члены комиссии не могут дать заключение по предложениям, поскольку не получили никакой информации.
По словам Митревица, комиссии следовало бы просто пойти на обед, так как ничего нового они не узнали.
Буров отметил, что доверие общества после услышанного, скорее всего, не вырастет.
С ним согласился и депутат Ингмар Лидака, добавив, что "сегодня получилось просто поболтать".
В завершение заседания депутаты поручили Госканцелярии через месяц отчитаться перед комиссией о достигнутых результатах, выявленных проблемах и приоритетных предложениях, включая необходимые изменения в нормативных актах по снижению бюрократии.
Кроме того, комиссия призвала Госканцелярию в сотрудничестве с другими учреждениями разработать методику работы по снижению бюрократии, включая критерии оценки и классификацию предложений, а также методы измерения ожидаемых результатов. Также Госканцелярии следует сформулировать цель всей деятельности по снижению бюрократии.
Группа по снижению бюрократии планирует представить правительству список из 20 приоритетных предложений 22 апреля.
Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в марте издала распоряжение о создании рабочей группы по снижению бюрократии. Ее возглавляет директор Государственной канцелярии Кронбергс, а заместителем руководителя является глава LTRK Ростовскис. Сроки завершения работы распоряжением не установлены, однако оба руководителя ранее публично заявляли, что основную оценку планируется завершить в течение нескольких месяцев.
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