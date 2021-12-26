Макаревич станет отцом в четвертый раз, а Малахов серьезно болен?Звездные страсти
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах последних дней. Итак, о чем говорили в мире шоу-бизнеса на этой неделе?
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах последних дней. Итак, о чем говорили в мире шоу-бизнеса на этой неделе?
Беспокойство поклонников вызывает резкое изменение внешности популярного телеведущего Андрея Малахова. Ходят слухи, что шоумен серьезно болен.
Портал Topnews.ru сообщает, что недавно Малахов на своей странице в Instagram опубликовал Stories-ролик, чем лишний раз подтвердил опасения своих подписчиков. На видео телеведущий призвал всех верить в существование Деда Мороза, который может помочь в исполнении заветных желаний.
По признанию Малахова, он верил до 12 лет. Телеведущий выразил уверенность в том, что чем дольше человек верит в чудеса, тем дольше они его сопровождают по жизни, и призвал подписчиков исполнять желания других и стать "Дедами Морозами".
Фолловеры заметили, что Малахов явно прибавил в весе и стал носить парик. Изменения во внешности якобы видны на его лице.
Сам телеведущий слухи никак не комментирует. Напомним, ранее он позиционировал себя как спортивного человека, вел здоровый образ жизни и соблюдал диету.
Супруга 68-летнего лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича Эйнат Кляйн ждет ребенка. Об этом пишет Telegram-канал "Не Малахов".
Артист станет отцом в четвертый раз.
Напомним, у Макаревича уже есть сын Иван, родившийся в браке с врачом Аллой Голубкиной в 1987 году. Его внебрачная дочь Дана 1975 года рождения проживает в Филадельфии. Кроме того, в отношениях с Анной Рождественской в 2000 году у музыканта родилась дочь Анна.
Для 37-летней журналистки, фотографа и гида Эйнат Кляйн это будет первый ребенок.
Официального подтверждения этих слухов нет. Достоверно известно, что пара счастлива. Супруги не только вместе готовят в программе "Смак", но и путешествуют.