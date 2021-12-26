Макаревич станет отцом в четвертый раз, а Малахов серьезно болен?

Телеведущий Андрей Малахов серьезно болен?

Беспокойство поклонников вызывает резкое изменение внешности популярного телеведущего Андрея Малахова. Ходят слухи, что шоумен серьезно болен.

Портал Topnews.ru сообщает, что недавно Малахов на своей странице в Instagram опубликовал Stories-ролик, чем лишний раз подтвердил опасения своих подписчиков. На видео телеведущий призвал всех верить в существование Деда Мороза, который может помочь в исполнении заветных желаний.

По признанию Малахова, он верил до 12 лет. Телеведущий выразил уверенность в том, что чем дольше человек верит в чудеса, тем дольше они его сопровождают по жизни, и призвал подписчиков исполнять желания других и стать "Дедами Морозами".

Фолловеры заметили, что Малахов явно прибавил в весе и стал носить парик. Изменения во внешности якобы видны на его лице.

Сам телеведущий слухи никак не комментирует. Напомним, ранее он позиционировал себя как спортивного человека, вел здоровый образ жизни и соблюдал диету.

Андрей Малахов ФОТО: Cкриншот

Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз?

Супруга 68-летнего лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича Эйнат Кляйн ждет ребенка. Об этом пишет Telegram-канал "Не Малахов".

Артист станет отцом в четвертый раз.

Напомним, у Макаревича уже есть сын Иван, родившийся в браке с врачом Аллой Голубкиной в 1987 году. Его внебрачная дочь Дана 1975 года рождения проживает в Филадельфии. Кроме того, в отношениях с Анной Рождественской в 2000 году у музыканта родилась дочь Анна.

Для 37-летней журналистки, фотографа и гида Эйнат Кляйн это будет первый ребенок.