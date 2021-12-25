Уборка улиц в Риге на праздниках продолжится в режиме повышенной интенсивности
Уборка улиц Риги во время праздников продолжится в режиме повышенной интенсивности, указали в Рижской думе.
Уборка улиц Риги во время праздников продолжится в режиме повышенной интенсивности, указали в Рижской думе.
Этой ночью продолжится вывоз снега из Старой Риги и остановок и парковок центра столицы.
Ziemas kājāmiešanas izturīgākie aktīvisti ļoti priecātos, ja @RigasDome un @rdsvc no Brīvības gatves veloceļa notīrītu sniegu. pic.twitter.com/iPjc8Ed6FZ— Māris Jonovs 🏳️🌈 (@marisjonovs) December 25, 2021
Самоуправление информирует, что, по прогнозам, в Риге продолжатся снегопады. Уборка улиц Риги, таким образом, продолжится в усиленном режиме.
Жителям рекомендуется избегать парковки на улицах, потому что там уборка снега не может происходить в необходимом объеме. Это, в свою очередь, затрудняет движение транспорта.
Во время праздников по вопросам уборки улиц жители могут обращаться, в Центр управления дорожным движением, который работает круглосуточно. Либо по телефону 800 36 00, либо, заполнив электронную заявку на сайте Riga.lv.
Ежедневная уборка улиц Риги обеспечивается 67 единицами транспорта, доступно 5,5 тысяч тонн соли и три тысячи тонн солево-песчаной смеси. В зависимости от погоды эти запасы могут быть дополнены.