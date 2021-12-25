Уборка улиц в Риге на праздниках продолжится в режиме повышенной интенсивности

Этой ночью продолжится вывоз снега из Старой Риги и остановок и парковок центра столицы.

Ziemas kājāmiešanas izturīgākie aktīvisti ļoti priecātos, ja @RigasDome un @rdsvc no Brīvības gatves veloceļa notīrītu sniegu. pic.twitter.com/iPjc8Ed6FZ — Māris Jonovs 🏳️‍🌈 (@marisjonovs) December 25, 2021

Самоуправление информирует, что, по прогнозам, в Риге продолжатся снегопады. Уборка улиц Риги, таким образом, продолжится в усиленном режиме.

Жителям рекомендуется избегать парковки на улицах, потому что там уборка снега не может происходить в необходимом объеме. Это, в свою очередь, затрудняет движение транспорта.

Во время праздников по вопросам уборки улиц жители могут обращаться, в Центр управления дорожным движением, который работает круглосуточно. Либо по телефону 800 36 00, либо, заполнив электронную заявку на сайте Riga.lv.