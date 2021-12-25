Сб, 25.12.2021
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Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции

В России заблокирован портал "ОВД-Инфо". Он сообщал о политзаключенных

ФОТО: EPA/Scanpix

В России 25 декабря заблокирован доступ к порталу "ОВД-Инфо", который публиковал информацию о задержанных и заключенных по политическим причинам.

При этом в других странах сайт доступен.

По информации Роскомнадзора, суд счет деятельность проекта направленной "на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", пишет "Медуза".

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", говорится в сообщении Роскомнадзора.

В свою очередь в "ОВД-Инфо" заявили, что блокировка - акт цензуры, цель которой - остановить работу проекта.

"Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта. Мы обязательно будем обжаловать решение суда и сделаем все возможное, чтобы вы всегда имели доступ к нашим новостям, сервисам, правовым инструкциям и другим материалам", говорится в заявлении проекта.

"ОВД-Инфо" был запущен в 2011 году. Портал публикует информацию о случаях политического преследования в России, а также создает базу данных задержанных, арестованных и заключенных по политическим причинам людей.

Напомним, в сентябре этого года портал объявили "иноагентом" в связи с финансированием, которое было получено от правозащитного центра "Мемориал", внесенного в список "иностранных агентов" еще в 2016 году.


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