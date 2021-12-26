Елизавета II эмоционально поздравила всех с Рождеством, вспомнив своего мужа

Традиционно королева Елизавета II 25 декабря обратилась с речью свои подданным. Как всегда, в этой речи она поделилась раздумьями о прошедшем годе.

Но в этом году речь была особенной, и войдет в историю как самое эмоциональное послание монарха своему народу. Ведь именно в этом году, в апреле, умер муж королевы - принц Филипп.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Королева начала речь с размышлений о том, что эти праздники будут особенно тяжелыми "для тех, кто потерял своих любимых. В этом году я их особенно понимаю...".

Королева поделилась теплыми воспоминаниями о принце Филиппе, отметив, что его "чувство помощи, интеллектуальная любознательность и способность наслаждаться любой ситуацией были непревзойденными".

Она добавила, что "свет в глазах Филиппа в конце был таким же ярким, как когда я его увидела в первый раз" и "хоть мне и моей семье очень его не хватает, я знаю, он хотел бы, чтобы мы отмечали это Рождество радостно".

Галерея: Принц Филипп и Елизавета II

Королева напомнила, что в этом году у ней родились четыре правнука и правнучки. "Это нам всем урок, что рождение ребенка - это новый рассвет с безграничным потенциалом".

В речи были упомянуты и старший сын королевы, принц Чарльз, со своей женой Камиллой; и принц Вильям с Кейт Миддлтон. Также была отмечена и Лилибет Диана, дочь Гарри и Меган, в числе родившихся в этом году четырех правнуков.

Но за все девять минут речи не были упомянуты ни принц Эндрю, ни сами Гарри с Меган.

Королева упомянула свой Платиновый юбилей правления, который должен случиться в следующем году. Она надеется, что "даст людям всего мира возможность насладиться чувством общности и поблагодарить за огромные перемены, случившиеся за последние 70 лет, что даст возможность уверенно смотреть в будущее".

ФОТО: AFP / Scanpix