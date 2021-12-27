Улучшает ли кола процессы пищеварения? Отвечает профессор Данилан

Как и минеральная вода, любимый сладкий лимонад содержит небольшое количество солей и минералов, которые могут помочь организму восстановиться на следующий день после праздника. Однако в отличие от минеральной воды, этот напиток также содержит большое количество сахара, который помогает этим веществам лучше и быстрее усваиваться.

"У колы есть насосы - с глюкозой натрия. Натрий не принимается без глюкозы. В острый момент лучше пить колу, чем воду или минералку. Главное - потеря соли, а не воды", - рассказал Данилан.