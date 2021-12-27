Вакцины в Латвии получили более 500 детей

Медики рады сознательности родителей и смелости самих детей, которые не боятся уколов. Проблемы доставляет то, что в один день нужно собрать 10 детей, потому что столько доз вакцины содержится в одном флаконе.

Больше всего прививок детям сделано в Риге, а лидером является Детская клиническая университетская больница. Как рассказала ее представитель Хетия Кончус, до Рождества от Covid-19 в больнице были привиты 244 ребенка в возрасте 5-11 лет. "Интерес к вакцинации есть - уже в первый день было привито 50 детей, а записано на прививки 95 детей. Но в целом о тенденциях охвата вакцинацией еще рано судить", - отметила она.

Одну дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 1223 ребенка в возрасте 5-11 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD) на 26 декабря.

Согласно данным Центрального статистического управления, в начале 2021 года в Латвии проживало 141 779 детей в возрасте от 5 до 11 лет, то есть прививки от коронавируса в настоящее время получили около 0,86% из них. Вакцинация детей этой возрастной группы началась 16 декабря.

В целом по крайней мере одну прививку от Covid-19 получили 69,49% населения Латвии, а завершили курс вакцинации 66,58%, в том числе 18,07% уже сделали бустерные прививки.