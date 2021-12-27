Крупнейшая сумма ущерба за вызванное пьяным водителем ДТП превышает полмиллиона евро

"Ноябрь и декабрь - те месяцы года, когда наши жители отмечают различные праздники. Праздничные выходные, к несчастью, почти каждый раз проходят с нехарактерной для будней частотой задержания водителей в состоянии опьянения. Эта неприятная статистика - видимая часть проблемы, но

водители, которые рискуют сесть за руль пьяными, должны понимать, что в случае, если ДТП вызвано в состоянии опьянения, убытки, которые придется возмещать виновному, будут измеряться десятками или даже сотнями тысяч евро", -

рассказал председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашин. Он также добавил, что, по данным CSDD, риск ДТП повышается в 17 раз, если водитель садится за руль в нетрезвом состоянии.

Стоит отметить, что зачастую водители, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, нарушают и другие правила дорожного движения, например - передвигаются на транспортном средстве без годного полиса OCTA.

Исторически самая большая сумма ущерба за вызванную латвийским водителем аварию - 505 377 евро.

Это произошло в Ирландии в 2006 году. Был нанесен ущерб четырем транспортным средствам, их водителям и пассажирам. Один из них погиб.

По данным LTAB, самые крупные суммы ущерба, который был нанесен пьяным водителем без OCTA на территории Латвии, составили 30 600, 27 100 и 25 600 евро.