Самоуправлениям снова не разрешили проводить новогодние салюты

В канун 2021 года в Латвии был введен ночной комендантский час, когда были запрещены любые массовые мероприятия и собрания, в том числе салюты. В новогоднюю ночь частные лица могли устраивать салюты в садах и дворах своих частных домов, а около многоквартирных домов только до 22:00.

В этом году в канун 2022 года в стране снова действует режим ЧС, во время которого публичные лица не могут проводить салюты.

На частные салюты таких запретов, как в прошлом году, нет, и их можно будет устраивать около многоквартирных домов в том числе и в полночь.

Однако и в случае частных салютов действуют ограничения на собрания людей - на улице может собираться не более 20 человек.

Объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 11 января.