Вт, 21.12.2021
Послушайте, он же Путин, кто его заразит? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
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Открытые бары на Новый год и тесты в аэропорту: что решило правительство?

  • Бары и развлекательные заведения будут открыты в канун Нового года
  • Отрицательный тест потребуется при въезде в Латвию из нескольких стран
ФОТО: LETA

Во вторник, 21 декабря, состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором обсуждалась актуальная информация об эпидемиологической ситуации, мощности и загруженности системы здравоохранения, сроках действия сертификатов, тестировании после поездок и другое. После заседания правительства состоялась пресс-конференция, на которой премьер, министры и эксперты разъяснят принятые решения.

RUS TVNET предлагает прямую трансляцию пресс-конференции.

Видео: Пресс-конференция

В пресс-конференции приняли участие:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш,
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • министр образования и науки Анита Муйжниеце,
  • министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс,
  • директор департамента анализов риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков,
  • директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Бары и развлекательные заведения будут открыты в канун Нового года, а торговые центры - по выходным

В новогоднюю ночь в Латвии, как и в Эстонии, не будут применяться установленные на время режима чрезвычайной ситуации ограничения на время работы в сфере услуг и организации мероприятий, постановило правительство.

Также принятые правительством поправки к распоряжению о режиме чрезвычайной ситуации предусматривают, что в дальнейшем магазины в торговых центрах вновь смогут работать в выходные и праздничные дни. Поправки вступят в силу уже в пятницу, 24 декабря, в первый день празднования Рождества.

Также в новогоднюю ночь, с учетом традиций празднования, отменены ограничения на время работы баров, ресторанов и других культурных и развлекательных заведений.

Ранее такое же решение приняло правительство Эстонии, разрешив барам, ресторанам и развлекательным заведениям работать 31 декабря и 1 января дольше 23:00.

Из нескольких европейских стран и России въезжать в Латвию можно будет только с отрицательным результатом теста на Covid-19

Въезжать в Латвию из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России можно будет только с негативным ПЦР-тестом на Covid-19, сделанным не позднее чем за 72 часа, или с негативным антигенным тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до въезда, предусматривают утвержденные правительством поправки к распоряжению о режиме чрезвычайной ситуации.

Требование будет действовать с пятницы, 24 декабря.

Результат теста должны будут предъявлять и вакцинированные, и не вакцинированные от Covid-19 люди, прибывающие в Латвию.

Как указало Министерство здравоохранения, требование вводится с учетом обширного распространения омикрон-штамма коронавируса в странах Европы.

Люди с действительным ковид-сертификатом, если тест не сделан перед посадкой в транспортное средство, должны сделать его сразу по прибытии в Латвию в ближайшей лаборатории в течение 24 часов. В свою очередь, лица без сертификатов и негативного результата теста в транспортное средство для въезда в Латвию не допускаются.

Требование будет действовать до окончания режима ЧС 11 января.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в стране зарегистрирован 41 случай заражения омикрон-штаммом вируса, в том числе в восьми случаях заражение произошло в Латвии.

Он отметил, что латвийцы, которые живут в Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии и других странах, где распространение омикрон-штамма шире, на праздники отправятся домой, что увеличит распространение вируса. Аналогичная ситуация в прошлом году наблюдалась с распространением дельта-штамма, поэтому Минздрав еще две недели назад предлагал ввести тестирование перед въездом.

Кариньш: нужно меньше говорить об ограничениях, больше - о мерах защиты

В текущей ситуации в связи с Covid-19 нужно меньше говорить об ограничениях, а больше - о мерах защиты, в том числе бустерной вакцинации и ношении медицинских масок и респираторов, заявил во вторник, 21 декабря, на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что нужно развернуть большую кампанию по информированию общественности о том, что бустерную вакцину можно получить уже через три месяца после основного курса вакцинации.

Также Кариньш указал, что следовало бы разработать более четкие рекомендации о том, какие маски следует носить, признав пригодными только медицинские маски и респираторы и, возможно, запретив ношение тканевых масок.

По словам премьера, в результате этих мер можно уменьшить влияние пандемии на экономику. В противном случае не останется ничего иного, кроме как "закрыть" ее.

"Наша цель - по возможности не идти в этом направлении", - сказал Кариньш.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что о дальнейших шагах в контексте эпидемиологического регулирования правительство может договориться в первую неделю января.

Эпидемиолог: даже при ограничениях, как при локдауне, из-за омикрон-штамма в середине февраля может быть до 15 000 случаев Covid-19 в день

Даже при ограничениях, как при локдауне, добившись уменьшения контактов невакцинированных на 40% и снизив контакты вакцинированных на 30%, распространение омикрон-штамма коронавируса в середине февраля может привести к 15 000 случаям Covid-19 в день, а в больницах могут оказаться 4550 человек, заявил на заседании правительства представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.

По его словам, пока нет полной ясности о скорости распространения омикрона, поэтому специалисты разрабатывают различные модели заболеваемости. Базовый сценарий, если исходить из того, что омикрон-штамм в 2,5 раза заразнее прежних разновидностей, предусматривает, что в начале или середине февраля количество госпитализированных может достичь 6545 человек и ежедневно будет выявляться 22 500 новых случаев Covid-19.

При оптимистическом сценарии в пик заболеваемости в середине февраля ежедневно может быть до 17 000 новых случаев Covid-19, а больницах одновременно будет находиться около 5500 больных коронавирусом.

Эксперты считают, что бустерная вакцинация и ограничения высокой эффективности являются единственным, хотя и недостаточным решением для ограничения распространения нового штамма. Также эксперты указали, что необходимо готовить систему здравоохранения к большому числу госпитализаций в феврале.

Уже сообщалось, что Европейская комиссия заявила во вторник, 21 декабря, что сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, будет действителен в Европейском союзе в течение девяти месяцев.


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