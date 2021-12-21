Открытые бары на Новый год и тесты в аэропорту: что решило правительство?

Ранее такое же решение приняло правительство Эстонии, разрешив барам, ресторанам и развлекательным заведениям работать 31 декабря и 1 января дольше 23:00.

Из нескольких европейских стран и России въезжать в Латвию можно будет только с отрицательным результатом теста на Covid-19

Въезжать в Латвию из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России можно будет только с негативным ПЦР-тестом на Covid-19, сделанным не позднее чем за 72 часа, или с негативным антигенным тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до въезда, предусматривают утвержденные правительством поправки к распоряжению о режиме чрезвычайной ситуации.

Требование будет действовать с пятницы, 24 декабря.

Результат теста должны будут предъявлять и вакцинированные, и не вакцинированные от Covid-19 люди, прибывающие в Латвию.

Как указало Министерство здравоохранения, требование вводится с учетом обширного распространения омикрон-штамма коронавируса в странах Европы.

Люди с действительным ковид-сертификатом, если тест не сделан перед посадкой в транспортное средство, должны сделать его сразу по прибытии в Латвию в ближайшей лаборатории в течение 24 часов. В свою очередь, лица без сертификатов и негативного результата теста в транспортное средство для въезда в Латвию не допускаются.

Требование будет действовать до окончания режима ЧС 11 января.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в стране зарегистрирован 41 случай заражения омикрон-штаммом вируса, в том числе в восьми случаях заражение произошло в Латвии.

Он отметил, что латвийцы, которые живут в Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии и других странах, где распространение омикрон-штамма шире, на праздники отправятся домой, что увеличит распространение вируса. Аналогичная ситуация в прошлом году наблюдалась с распространением дельта-штамма, поэтому Минздрав еще две недели назад предлагал ввести тестирование перед въездом.

Кариньш: нужно меньше говорить об ограничениях, больше - о мерах защиты

В текущей ситуации в связи с Covid-19 нужно меньше говорить об ограничениях, а больше - о мерах защиты, в том числе бустерной вакцинации и ношении медицинских масок и респираторов, заявил во вторник, 21 декабря, на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что нужно развернуть большую кампанию по информированию общественности о том, что бустерную вакцину можно получить уже через три месяца после основного курса вакцинации.

Также Кариньш указал, что следовало бы разработать более четкие рекомендации о том, какие маски следует носить, признав пригодными только медицинские маски и респираторы и, возможно, запретив ношение тканевых масок.

По словам премьера, в результате этих мер можно уменьшить влияние пандемии на экономику. В противном случае не останется ничего иного, кроме как "закрыть" ее.

"Наша цель - по возможности не идти в этом направлении", - сказал Кариньш.