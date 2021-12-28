Усачев, Слава КПСС и другие блогеры записали видео в поддержку Хованского

В ролике отметились Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Слава КПСС, Руслан Соколовский, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон, Oblomoff, Приятный Ильдар, Кузьма, Дарья Каплан и многие другие.
"Нельзя наказывать человека за песню, спетую в 2012 году, по законам 2018-го. И, конечно, нельзя оказывать на человека давление, чтобы склонить его на сделку со следствием. Мы просим освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье", - говорится в видео.
Напомним, российский блогер Юрий Хованский с июня находится в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии за песню, посвященную захвату заложников во время мюзикла "Норд-Ост". В ней есть слова: "Норд-Ост - это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили".
Ранее следствие попросило суд освободить блогера из-под стражи и назначить ему запрет определенных действий.