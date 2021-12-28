Усачев, Слава КПСС и другие блогеры записали видео в поддержку Хованского

"Нельзя наказывать человека за песню, спетую в 2012 году, по законам 2018-го. И, конечно, нельзя оказывать на человека давление, чтобы склонить его на сделку со следствием. Мы просим освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье", - говорится в видео.