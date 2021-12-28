Гражданина Беларуси за взятку в 50 евро оштрафовали на 5000
Прокуратура оштрафовала гражданина Беларуси за предложение взятки в размере 50 евро на 5000 евро, сообщает агентство LETA.
Прокуратура оштрафовала гражданина Беларуси за предложение взятки в размере 50 евро на 5000 евро, сообщает агентство LETA.
Во время пограничного контроля пограничники в Силене констатировали въезжающего в Латвию гражданина Беларуси, транспортное средство которого не прошло техосмотр.
Чтобы пересечь границу на машине без техосмотра, мужчина дал пограничникам взятку в размере 50 евро.
Решением южнолатгальской прокуратуры к мужчине был применен штраф в размере 5000 евро, который вступил в силу в течение десяти дней.
Взяточничество классифицируется как тяжкое преступление, за которого согласно законам Латвии грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.