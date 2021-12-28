Вт, 28.12.2021
Хватает пациентов, которые обращаются к дерматологу. Раньше у них проблем с кожей не было, но теперь появились - из-за маски. Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня
Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня

Гражданина Беларуси за взятку в 50 евро оштрафовали на 5000

Граница Латвии и Белоруссии в Силене ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Прокуратура оштрафовала гражданина Беларуси за предложение взятки в размере 50 евро на 5000 евро, сообщает агентство LETA.

Во время пограничного контроля пограничники в Силене констатировали въезжающего в Латвию гражданина Беларуси, транспортное средство которого не прошло техосмотр.

Чтобы пересечь границу на машине без техосмотра, мужчина дал пограничникам взятку в размере 50 евро.

Решением южнолатгальской прокуратуры к мужчине был применен штраф в размере 5000 евро, который вступил в силу в течение десяти дней.

Взяточничество классифицируется как тяжкое преступление, за которого согласно законам Латвии грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.


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