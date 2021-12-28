Возрождение угля. Грязное топливо снова в моде, несмотря на климатический аврал

И это не временный ковидный сбой, а вполне себе новая тенденция. Отказаться от угля быстро не получится, предупреждает IEA. В наступающем году мир сожжет его еще на 1,5% больше, чем в уходящем.

"То, как сейчас развивается ситуация, позволяет предположить, что потребление угля в мире вырастет в 2022 году до невиданного доселе уровня и останется на нем до конца 2024 года", - говорится в ежегодном угольном отчете IEA.

Это хорошие новости для России, которая и без того является крупнейшим в мире поставщиком ископаемого топлива на мировые рынки благодаря нефти и газу, а теперь еще и наращивает добычу и экспорт угля. По оценке IEA, к 2024 году добыча вырастет на 2,8%, тогда как стратегия российских властей предполагает удвоение экспорта в ближайшие 15 лет.

Но рост потребления угля в мире - плохие новости для климата. Генсек ООН Антониу Гутерриш не первый год призывает страны взять на себя четкие обязательства отказаться от сжигания угля, но все никак. Надежды договориться об этом на климатическом саммите в Глазго в ноябре разбились о ковидные реалии.

Как уголь сжигает собственное будущее

Однако есть и повод не впадать в уныние. Как ни парадоксально, ренессанс угля и рекордные цены на природный газ в итоге рискуют лишь ускорить зеленую революцию в энергетике. И вот почему.

Для того, чтобы запустить угольную электростанцию, европейской энергетической компании необходимо купить квоту на выброс парниковых газов. Чем больше выбросов - тем дороже. Так ЕС подталкивает промышленность и энергетику к переходу на зеленые рельсы.

Цена этих квот растет так быстро, что на последнем саммите 27 стран Евросоюза несколько членов ЕС, включая Польшу, Чехию и Испанию, потребовали обуздать спекулянтов.

Они уверены, что без вмешательства финансистов цена квоты на тонну выбросов углекислого газа не могла вырасти с 31 евро в начале года до 90 евро к декабрю, причем только с начала ноября она прибавила аж 50%.

Все это делает запуск угольных электростанций дорогим удовольствием, однако при текущих ценах на природный газ уголь жечь все равно выгоднее, чем более чистый газ.

ФОТО: AFP

Так что Европа продолжит увеличивать потребление угля, а следом будет повышаться и стоимость выброса тонны СО2 - еще и потому, что одновременно с ростом спроса сокращается предложение, ведь с течением времени объем этих квот постепенно уменьшается, поскольку ЕС твердо настроен обнулить выбросы к 2050 году.

И вот тут как раз и кроется утешительный приз для временно проигравших битву за чистых воздух.