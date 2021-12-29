Бывший директор Мурьянской спортивной гимназии получила условный срок и штраф за мошенничество

Между осужденной и прокурором была достигнута договоренность.

В соответствии с Уголовным законом суд наложил штраф в размере 9000 евро на бывшего директора Мурьянской спортивной гимназии, а также назначил тюремный срок на три года. Она также была лишена права занимать должность государственного служащего в течение четырех лет.

Согласно ст. 55 Уголовного кодекса лишение свободы назначено условно с четырехлетним испытательным сроком.

Уже сообщалось, что согласно обвинению, с марта 2017 года по март 2020 года обвиняемая в качестве государственного должностного лица фиктивно наняла двух человек, указав, что они не будут выполнять возложенные на них обязанности, а полученную зарплату необходимо будет перечислять должностному лицу или ее родственникам на банковские счета, что также было реализовано. Таким образом был получен доход преступным путем.

Для реализации своего преступного намерения директор гимназии подделывала документы - в общей сложности 37 таблиц учета рабочего времени - и использовала поддельные документы, которые отдавались в бухгалтерию для утверждения и организации оплаты, тем самым вводя работодателя в заблуждение относительно фактически отработанного времени и причитающееся вознаграждения.

В свою очередь, физическое лицо поддержало совершение мошенничества в особо крупном размере, а также легализовало часть доходов, полученных преступным путем.

В результате преступной деятельности лиц из бюджета Министерства образования и науки было украдено 35 656 евро.

Оба обвиняемых полностью признали свою вину в прокуратуре и согласились возместить государству ущерб на стадии уголовного преследования по уголовному делу.

Прокурор оценил характер уголовных правонарушений, тот факт, что на самом деле работа, на которую фиктивно наняли людей, выполнялась и, таким образом, воспитанию детей не был нанесен ущерб в результате этих незаконных действий, а также тот факт, что оба обвиняемых добровольно и совместно возместили ущерб государству, поэтому с двумя обвиняемыми было заключено соглашение о штрафе и наказании.

Уже сообщалось, что Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в апреле 2020 года задержало директора Мурьянской спортивной гимназии Ингриду Амантову.