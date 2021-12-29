Ср, 29.12.2021
Есть такие прекрасные магазины Lidl, к которым все хотят быть сопричастными... Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion
Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion

От скумбрии и смородины до грибов шиитаке: в чем найти витамины красоты?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Juta

Женщины всегда хотели выглядеть привлекательнее, особенно в праздники. Для этого они идут на разные ухищрения, регулярно посещают салоны красоты и инвестируют в дорогостоящие процедуры и время, и финансы, а каждая седьмая женщина в возрасте от 18 до 29 лет употребляет витамины, чтобы позаботиться о своей красоте - так свидетельствуют данные опроса*. 

Есть ли на самом деле взаимосвязь между балансом витаминов в организме и тем, как выглядят представительницы прекрасного пола, а также из каких продуктов какой витамин можно получить, объясняет специалист по питанию Евгении Янсоне.

"Красота - это понятие, тесно связанное с состоянием здоровья: без здоровья хорошо выглядеть невозможно. Ровная кожа и белые зубы, крепкие волосы и ногти, хорошее самочувствие - все это делает женщину прекраснее. Если генетику и окружающую среду, влияющие на здоровье, исправить сложно, то о питании и его влиянии на здоровье и красоту женщины, говорить нужно. Чтобы здоровье не подводило, организму должно хватать витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Каждый витамин (B, C, D, E и так далее) отвечает за свою эстетическую сферу", - рассказывает специалист по питанию Евгения Янсоне.

Для молодости и свежести. Витамин Е, являющийся антиоксидантом, защищает клетки кожи от окисления, то есть по сути сохраняет молодость кожи и придает ей свежий вид. Чтобы сохранить баланс витамина Е в организме, в рацион следует включить богатые им фруктовые масла, например, подсолнечное, кукурузное, оливковое и фундуковое.

Для разглаживания морщинок, увлажнения кожи и здоровья волос. Роль витамина С в нашем организме, особенно в отношении иммунитета, трудно переоценить. Важен он и для нашей красоты: большое количество витамина С содержится в эпидермисе, а также в дерме (внешний и внутренний слой кожи). Витамин С необходим для формирования коллагена, поддерживающего здоровье нашей кожи и волос, а еще он обладает антиоксидантной функцией, то есть помогает избежать появления новых морщинок, разглаживает уже имеющиеся, а также способствует обновлению и увлажнению кожи - поэтому его часто используют в качестве ключевого элемента в различных анти-эйджинг продуктах.

Особенность витамина С в том, что это водорастворимый витамин, а значит выводится из организма очень быстро и накопить его впрок невозможно. Чтобы восполнить уровень витамина С, в рацион следует включить такие продукты как черная смородина, листья петрушки, перец, брюссельская капуста, киви, цветная капуста, шпинат, кочанная капуста, цитрусовые. "Восполнять запасы витамина С нужно ежедневно. Важно обратить внимание и на то, что он разлагается под воздействием высоких температур, поэтому все перечисленные продукты лучше есть в свежем виде", - добавляет Е. Янсоне.

"Я хочу еще раз подчеркнуть роль этих веществ в красоте женщины - все антиоксиданты, включая каротиноиды, растительные флавоноиды и дубильные вещества, обладают способностью предотвращать вредное окисление в организме. Организм человека не может их синтезировать, поэтому мы должны принимать их в виде питания, - комментирует специалист по питанию, - Много каротиноидов содержится в кураге, моркови, зеленых листовых овощах, капусте. Особенно хочу выделить грибы шиитаке и рейши - найденные там антиоксиданты (например, глутатион, эрготионин) обладают сильным антивозрастным эффектом, хотя, к сожалению, эти грибы трудно найти на полках магазинов".

От отеков и темных кругов под глазами. Поскольку витамин К участвует в процессе свертывания крови, он помогает уменьшить отеки, синяки и темные круги под глазами, а также при определенных

проблемах с кожей, например, его используют в различных кремах, способствующих заживлению ран. Витамин К вырабатывается микрофлорой кишечника, поэтому необходимо следить за достаточностью клетчатки в рационе - взрослый должен съедать не менее 35 граммов в день (клетчатка является "пищей" для правильной микрофлоры). Этот витамин также можно получить, добавив в рацион капусту кочанную и цветную, листья петрушки, а также шпинат.

Для свежего цвета и хорошего состояния кожи, а также для здоровья зубов. Уже давно известно, что витамин D обеспечивает нормальное состояние костей, регулирует усвоение кальция и фосфора, что жизненно важно для здоровья зубов, костей и мышц. Он особенно важен женщинам в период менопаузы. Однако это не единственные функции витамина D - новейшие исследования показали, что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья в целом, участвует в формировании новых клеток, в том числе клеток кожи, влияя при этом на ее тон. Витамин D даже может помочь в лечении такого неприятного заболевания как псориаз!

Главные пищевые источники витамина D - это жирная рыба, яичный желток, масло. "Однако, нужно признать, что и в этих продуктах витамина D не так много, чтобы легко восполнять запасы. Как правило он все же синтезируется после пребывания на солнце, но в наших широтах недостаток витамина D наблюдается у подавляющего большинства жителей из-за долгой и серой зимы, поэтому я рекомендую каждому сдать анализ крови и определить свой уровень витамина D. Если он ниже нормы, следует обдумать прием витамина D в виде пищевой добавки, предварительно, конечно, проконсультировавшись с врачом или фармацевтом", - поясняет специалист по питанию, добавляя, что о недостатке в организме витамина D могут свидетельствовать такие признаки как повышенная утомляемость, слабость, частые болезни, боли в мышцах и ноющие кости. Кроме того, есть исследования, демонстрирующие взаимосвязь между низким уровнем витамина D и плохим настроением, а также упадком сил и подавленностью, и даже депрессией, что, конечно, и на внешнем виде не может не отразиться.

Для густых и пышных волос. Витамины группы B помогают создавать красные кровяные тельца, которые снабжают кожу головы и волосяные фолликулы кислородом и питательными веществами, важными для роста волос. Кроме того, витамин B6 необходим для метаболизма белков, жиров и углеводов, дающих нашему организму энергию. Поскольку переработка белков, жиров и углеводов происходит каждый день, витамин В6 тоже требуется нам ежедневно, а о том, что этого витамина в организме не хватает, можно понять по нервозности, бессоннице, а также воспалению кожных покровов в носу, рту и глазах.

Чтобы волосы всегда были красивыми и густыми, и чтобы не страдать от воспалений кожи, включите в рацион достаточное количество свиной и говяжьей печени, свиные почки, скумбрию и грибы.

Особенно такие как шиитаки и рейши, которые также являются важным источником антиоксидантов, о которых мы уже говорили.

Чтобы быть здоровыми и хорошо себя чувствовать, а значит, хорошо выглядеть, очень важно соблюдать баланс витаминов, минералов и антиоксидантов в организме: как только чего-то не хватает, организм начнет нам сигнализировать об этом. Могут появиться трещинки в уголках губ, ногти и волосы станут ломкими, кожа - сухой и тусклой. Следите за своим здоровьем и тем, чтобы ваш рацион был богат ягодами, фруктами, овощами, грибами, рыбой и растительными маслами, восполняющими все необходимые запасы витаминов и минеральных веществ в организме - и тогда и крепкое здоровье, и красота не заставят себя ждать!

*Опрос проведен Norstat Latvija и Imunital shots.


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