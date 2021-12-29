От скумбрии и смородины до грибов шиитаке: в чем найти витамины красоты?

Для разглаживания морщинок, увлажнения кожи и здоровья волос. Роль витамина С в нашем организме, особенно в отношении иммунитета, трудно переоценить. Важен он и для нашей красоты: большое количество витамина С содержится в эпидермисе, а также в дерме (внешний и внутренний слой кожи). Витамин С необходим для формирования коллагена, поддерживающего здоровье нашей кожи и волос, а еще он обладает антиоксидантной функцией, то есть помогает избежать появления новых морщинок, разглаживает уже имеющиеся, а также способствует обновлению и увлажнению кожи - поэтому его часто используют в качестве ключевого элемента в различных анти-эйджинг продуктах.

Особенность витамина С в том, что это водорастворимый витамин, а значит выводится из организма очень быстро и накопить его впрок невозможно. Чтобы восполнить уровень витамина С, в рацион следует включить такие продукты как черная смородина, листья петрушки, перец, брюссельская капуста, киви, цветная капуста, шпинат, кочанная капуста, цитрусовые. "Восполнять запасы витамина С нужно ежедневно. Важно обратить внимание и на то, что он разлагается под воздействием высоких температур, поэтому все перечисленные продукты лучше есть в свежем виде", - добавляет Е. Янсоне.

"Я хочу еще раз подчеркнуть роль этих веществ в красоте женщины - все антиоксиданты, включая каротиноиды, растительные флавоноиды и дубильные вещества, обладают способностью предотвращать вредное окисление в организме. Организм человека не может их синтезировать, поэтому мы должны принимать их в виде питания, - комментирует специалист по питанию, - Много каротиноидов содержится в кураге, моркови, зеленых листовых овощах, капусте. Особенно хочу выделить грибы шиитаке и рейши - найденные там антиоксиданты (например, глутатион, эрготионин) обладают сильным антивозрастным эффектом, хотя, к сожалению, эти грибы трудно найти на полках магазинов".

От отеков и темных кругов под глазами. Поскольку витамин К участвует в процессе свертывания крови, он помогает уменьшить отеки, синяки и темные круги под глазами, а также при определенных

проблемах с кожей, например, его используют в различных кремах, способствующих заживлению ран. Витамин К вырабатывается микрофлорой кишечника, поэтому необходимо следить за достаточностью клетчатки в рационе - взрослый должен съедать не менее 35 граммов в день (клетчатка является "пищей" для правильной микрофлоры). Этот витамин также можно получить, добавив в рацион капусту кочанную и цветную, листья петрушки, а также шпинат.