СМИ: Джек Николсон тяжело болен

Особенно состояние актера ухудшилась в последние годы. Журналисты пишут, что голливудская знаменитость буквально "доживает свои последние дни".

Издание Express указывает со ссылкой на источники, что актер страдает от деменции. Он не покидает свой особняк в Лос-Анджелесе и находится под постоянным присмотром близких. Физически актер впорядке, но "его разум исчез".