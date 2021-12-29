СМИ: Джек Николсон тяжело болен
СМИ пишут, что Джек Николсон (Jack Nicholson) последнее время не появляется на публике и не снимается в кино. Оказалось, что состояние здоровья звезды ухудшилось. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
СМИ пишут, что Джек Николсон (Jack Nicholson) последнее время не появляется на публике и не снимается в кино. Оказалось, что состояние здоровья звезды ухудшилось. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Особенно состояние актера ухудшилась в последние годы. Журналисты пишут, что голливудская знаменитость буквально "доживает свои последние дни".
Издание Express указывает со ссылкой на источники, что актер страдает от деменции. Он не покидает свой особняк в Лос-Анджелесе и находится под постоянным присмотром близких. Физически актер впорядке, но "его разум исчез".
Напомним, Джек Николсон получил рекордное количество номинаций премии "Оскар". Его по праву можно назвать одним из самых успешных актеров Голливуда. На его счету огромное количество успешных работ, например, "Сияние", "Пролетая над гнездом кукушки", "Бэтмен" и многие другие.