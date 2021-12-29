Ср, 29.12.2021
Бесконечно готовить даже самый большой любитель готовки не может и не хочет - когда ты готовишь три раза в день для всей семьи, сломается даже такая семья, как мы - где и я, и супруга любим и умеем готовить. Павел Гогнидзе, ресторатор
Павел Гогнидзе, ресторатор
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Левитс: Вопрос однополых семей - это вопрос общественных ценностей

Эгил Левитс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В прошлом году суд Сатверсме постановил, что семьями должны признаваться и союзы, которые образуют однополые пары, и Сейму необходимо принять соответствующие законы, заявил в среду в передаче Krustpunktā Латвийского радио президент Эгил Левитс, добавив, что это вопрос общественных ценностей.

Он указал, что суд дал Сейму срок до 30 июня будущего года принять соответствующий закон, однако сделать это сложно, так как речь идет не только об одном законе - нужно внести несколько десятков разных поправок.

Левитс подтвердил, что в Министерстве юстиции работа над поправками ведется. Кроме того, он выразил надежду, что Сейм до 30 июня 2022 года эти поправки примет.

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"Чтобы решить этот вопрос, у Сейма очень широкая свобода действий. Это затрагивает общественные ценности, и такие вопросы очень чувствительны. Поэтому с ними не нужно спешить. Рабочие группы занимаются этим вопросом, и они выступят со своим предложением, по поводу которого общество сможет дискутировать. Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность", - сказал Левитс.

Он также отметил, что президент - специалист в вопросах ценностей не больше, чем любой другой гражданин Латвии, поэтому каждый может высказывать свое мнение и нужно смотреть, как прийти к общему решению. Левитс указал, что суд Сатверсме поставил ясную задачу, а решения суда нужно исполнять.

"Здесь не может быть никаких отступлений от того, каким образом это решение будет исполнено. Это задача Сейма. В конце концов, когда это решение будет принято, пройдут уже следующие выборы в Сейм. Определенно, этот вопрос также сыграет значительную роль и общество сможет выразить свою позицию. Определенно, это будет один из самых горячих вопросов в будущем году", - сказал Левитс.


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